Πενσιλβάνια: 11χρονος σκότωσε τον πατέρα του έπειτα από καβγά για κονσόλα

Μια υπόθεση που δύσκολα μπορεί να χωρέσει ο νους συγκλονίζει το Ντανκάνον της Πενσιλβάνια στις ΗΠΑ. Ένα αγόρι μόλις 11 ετών κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον θετό του πατέρα, έπειτα από ένταση που προηγήθηκε για την κονσόλα παιχνιδιών του.

Η μητέρα του παιδιού και πλέον χήρα, Jillian Dietz, προσπαθεί να σταθεί όρθια μετά τη διπλή απώλεια που βιώνει: τον θάνατο του συζύγου της και την ποινική εμπλοκή του γιου της. Όπως περιέγραψε για τη μοιραία νύχτα του Ιανουαρίου, «έχασα και τον άντρα μου και τον γιο μου», εκφράζοντας το μέγεθος της προσωπικής της τραγωδίας. Ο 42χρονος σύζυγός της, Douglas, ήταν – όπως είπε – «ένας υπέροχος άνθρωπος», με τον οποίο μοιράστηκε έντεκα χρόνια κοινής ζωής.

Το ζευγάρι είχε υιοθετήσει τον μικρό Clayton το 2018, επιδιώκοντας να του προσφέρει ένα σταθερό οικογενειακό περιβάλλον. Μάλιστα, μία ημέρα πριν από το περιστατικό είχαν γιορτάσει τα γενέθλιά του, με το παιδί να σβήνει τα κεράκια της τούρτας του και, σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, να έχει περάσει «όμορφα».

Η ένταση, σύμφωνα με τις αρχές, ξεκίνησε όταν ο πατέρας του ζήτησε να πάει για ύπνο, αφαίρεσε το Nintendo Switch και το κλείδωσε στο χρηματοκιβώτιο όπου διατηρούσε και το όπλο του.

Τα ξημερώματα της 13ης Ιανουαρίου, η Jillian ξύπνησε από έναν δυνατό κρότο και μια περίεργη μυρωδιά που αρχικά της θύμισε πυροτεχνήματα. Προσπάθησε να ξυπνήσει τον σύζυγό της, όμως εκείνος δεν ανταποκρινόταν. Λίγο αργότερα αντιλήφθηκε ότι το αίμα του είχε ποτίσει τα σεντόνια.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο 11χρονος φέρεται να παραδέχτηκε ότι σηκώθηκε μέσα στη νύχτα, βρήκε το κλειδί του χρηματοκιβωτίου στο συρτάρι του πατέρα του, άνοιξε το κουτί ασφαλείας και πήρε τόσο την κονσόλα όσο και ένα άδειο περίστροφο. Όπως καταγράφεται, στη συνέχεια το γέμισε με σφαίρες και κατευθύνθηκε στο υπνοδωμάτιο των γονιών του, όπου πυροβόλησε τον θετό του πατέρα ενώ κοιμόταν. Φέρεται να δήλωσε πως εκείνη τη στιγμή ήταν κυριευμένος από θυμό και δεν είχε σκεφτεί τις συνέπειες.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι περίπου στις 3:20 τα ξημερώματα, το παιδί φέρεται να είπε: «Ο μπαμπάς είναι νεκρός», ενώ στη μητέρα του φέρεται να ομολόγησε: «Σκότωσα τον μπαμπά».

Ο 11χρονος αντιμετωπίζει κατηγορία ανθρωποκτονίας από πρόθεση και παρουσιάστηκε στο δικαστήριο της κομητείας Πέρι στις 19 Φεβρουαρίου 2026, υπό τη συνοδεία αξιωματικών επιτήρησης.

Φίλοι και γνωστοί της οικογένειας μιλούν για έναν εργατικό και αφοσιωμένο πατέρα, έναν άνθρωπο «με καλή καρδιά». Την ίδια στιγμή, όσοι βρίσκονται κοντά στη Jillian τονίζουν πως, παρά το αδιανόητο που συνέβη, εξακολουθεί να αγαπά τον γιο της. «Είναι ένα παιδί», ανέφερε στενή της φίλη, συνοψίζοντας τη δραματική και βαθιά περίπλοκη φύση αυτής της υπόθεσης.

