Πέντε μοναστήρια ιδανικά για εκδρομή-Ενα από αυτά είναι στην Αχαϊά

H εποχή που ο θρησκευτικός και προσκυνηματικός τουρισμός συνδεόταν ως εικόνα με το στερεότυπο ταξιδιών που αφορούσαν την τρίτη ηλικία έχει παρέλθει και τα τελευταία χρόνια καταγράφεται αύξηση σε όλη την Ευρώπη.

Πλέον, τα μοναστήρια της ελληνικής επικράτειας αποτελούν περισσότερο αφορμή για υπέροχες εκδρομές, όχι μόνο με την έννοια του αξιοθέατου, αλλά γιατί συνάμα είναι όλα τους χτισμένα στα ωραιότερα τοπία που διαθέτουμε ως χώρα.

Το pelop.gr ετοίμασε πέντε προτάσεις που αφορούν μοναστήρια που είναι ιδανικά για εκδρομή και ένα από αυτά είναι στην Αχαΐα.

Σε Όσιο Λουκά, Μονή Προδρόμου, Μονή Μεγάλου Σπηλαίου, Μονή Αυγού και Μονή Φιλοσόφου, μια εκδρομή αξίζει για πολλούς λόγους, και πέρα από θρησκευτική κατάνυξη, μπορεί να σας προσφέρει μια ευκαιρία για αναψυχή, επαφή με ιστορικά μνημεία και αρχιτεκτονικά μεγαλουργήματα που συνθέτουν μια ευρύτερη και βαθύτερη ταξιδιωτική εμπειρία.

Μονή Οσίου Λουκά Βοιωτίας

Βρίσκεται στη Βοιωτία, κοντά στο χωριό Στείρι, και είναι ίσως το σπουδαιότερο αρχιτεκτονικό βυζαντινό μνημείο της Ελλάδας. Η Μονή του Οσίου Λουκά του Στειριώτη, που ολοκληρώθηκε τον 11ο αιώνα, βρίσκεται σε γραφική πλαγιά στις δυτικές υπώρειες του Ελικώνα, κοντά στην αρχαία Στειρίδα και είναι αφιερωμένο στον ομώνυμο θαυματουργό τοπικό Άγιο και προφήτη. Η ζωή του μοναστηριού από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα ταυτίζεται με την ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Τους δύο πρώτους αιώνες της ύπαρξής της, η μοναστική κοινότητα αποτελούσε πηγή χριστιανικής πίστης και θείας ευλογίας. Παράλληλα, δια μέσω των αιώνων πέρασαν και πολλοί κατακτητές, από Καταλανούς και Οθωμανούς, μέχρι Αλβανούς και Γερμανούς. Οι καταστροφικές πυρκαγιές του 2023 δεν άφησαν αλώβητο το μοναστήρι και το γύρω υπέροχο τοπίο, όμως σώθηκαν τα πιο σημαντικά κτήρια και κειμήλια.

Σε ό,τι αφορά την αναψυχή σας, η μονή μπορεί να συνδυαστεί με την επίσκεψή σας στη Λιβαδειά, όπου μπορείτε αρχικά να κάνετε ένα μικρό ταξίδι μέχρι τις Πηγές της Κρύας με τα τρεχούμενα νερά, το εντυπωσιακό Κάστρο που ορθώνεται στο λόφο του Προφήτη Ηλία, το φαράγγι της Έρκυνας. Και, φυσικά, μην παραλείψετε να κάνετε στάση στις ταβέρνες της πόλης, όπου θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε κοκορέτσι, κοντοσούβλι και όλα τα παρελκόμενα.

Μονή Προδρόμου, Στεμνίτσα

Μέσα σ’ ένα καταπράσινο τοπίο με ατέλειωτη βλάστηση, κρύβεται η Μόνη Προδρόμου στην Στεμνίτσα. Χτισμένη στην κοιλότητα ενός μεγάλου βράχου, η ακριβής χρovoλoγία ίδρυσης της μovής, παραμέvει μυστήριο, όπως συμβαίνει με τα περισσότερα παλιά μοναστήρια. Ωστόσο, οι περισσότεροι ερευνητές εικάζουν ότι η μονή ιδρύθηκε κάπου στον 12ο αιώνα στην θέση παλαιότερων ασκητηρίων που υπήρχαν στην περιοχή. Από τότε μέχρι σήμερα, η μόνη έχει βρεθεί στο κέντρο της σύγχρονης ιστορίας του τόπου και έχει συνδεθεί με πάρα πολλές γνωστές προσωπικότητες. Μπορείτε να επισκεφθείτε τη μονή μέσω του κεvτρικού αυτoκιvητόδρoμoυ που φτάvει μέχρι τo εκκλησάκι της Μεταμoρφώσεως. Από εκεί, ξεκιvάει ένα μικρό μovoπάτι 800 περίπoυ μέτρωv πoυ oδηγεί στη μovή, η oπoία ξεπρoβάλλει κυριολεκτικά κρεμασμέvη πάνω στov τεράστιο βράχo.

Αφού ολοκληρώσετε την επίσκεψή σας στη μονή, μπορείτε να κάνετε μια γευστική στάση για καφέ και καλοψημένο κρέας στις ταβέρνες της Στεμνίτσας και της Δημητσάνας, ενώ, αν έχετε όρεξη, μπορείτε να συνδυάσετε την επίσκεψή σας με την εμπειρία της πεζοπορίας στο φαράγγι του Λούσιου.

Η Μονή Φιλοσόφου στον Λούσιο

Φωλιασμένη στο καταπράσινο φαράγγι του προαναφερθέντος Λούσιου (του δημοφιλέστερου προορισμού για ράφτινγκ), η Μονή Φιλοσόφου είναι στην πραγματικότητα δύο, η Παλαιά και η Νέα. Προσβάσιμες αμφότερες μόνο με τα πόδια, μέσα από το μονοπάτι που τις συνδέει με τη Μονή Προδρόμου. Η Παλαιά Μονή Φιλοσόφου ιδρύθηκε το 963 μ.Χ. από τον γραμματέα του βυζαντινού αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά, και είναι ένα από τα παλαιότερα βυζαντινά μνημεία που υπάρχουν στην Ελλάδα. Η Νέα Μονή Φιλοσόφου δεν είναι ακριβώς νέα: Ιδρύθηκε το 1691, και απέχει μόλις πεντακόσια μέτρα από την παλιά. Πλησιέστερα κέντρα για αναψυχή, ψώνια και χαλάρωση αφότου ολοκληρώσετε την επίσκεψή σας στο μοναστήρι είναι και στην περίπτωση αυτή η Δημητσάνα και η Στεμνίτσα.

Μονή Μεγάλου Σπηλαίου, Καλάβρυτα

Πρόκειται για ένα από τα γνωστότερα μοναστήρια και σπουδαιότερα προσκυνήματα της Ορθοδοξίας στον ελλαδικό χώρο. Απέχει δέκα χιλιόμετρα από τα Καλάβρυτα και είναι κτισμένη στο άνοιγμα ενός μεγάλου φυσικού σπηλαίου του Χελμού, σε υψόμετρο 940 μέτρων. Θεωρείται η αρχαιότερη μονή στην Ελλάδα, καθώς χτίστηκε το 362 μ.Χ. από τους Θεσσαλονικείς αδερφούς μοναχούς, Συμεών και Θεόδωρο, ύστερα από θεία εντολή. Η σημασία της ωστόσο είναι και εθνική, αφού το Μέγα Σπήλαιο διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην Ελληνική Επανάσταση του 1821. Το Μουσείο της Μονής εκτός από τα σημαντικά κειμήλια της Ελληνικής επανάστασης, διαθέτει ένα σπάνιο λάβαρο με τις μορφές τριών βυζαντινών αυτοκρατόρων, χειρόγραφα, πολύτιμους χρυσούς σταυρούς, Ευαγγέλια σε περγαμηνές, το ωμοφόριο του Χρύσανθου Νοταρά, χρυσοκέντητους Επιτάφιους, βυζαντινές εικόνες μεγάλης αξίας και άλλα.

Αν έχετε ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα, η πλούσια βιβλιοθήκη της Μονής με τα βυζαντινά κειμήλια και χειρόγραφα, σίγουρα δεν θα σας αφήσει ασυγκίνητους και μία επίσκεψη αξίζει και με το παραπάνω. Η εγγύτητα της περιοχής με τα Καλάβρυτα δημιουργεί ένα επιπλέον κίνητρο, αφού μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ σας ή την σοκολάτα σας, να αγοράσετε τοπικά προϊόντα και να απολαύσετε εκλεκτό κρέας σε ένα από τα πολλών ειδών καταστήματα της περιοχής. Για τους λάτρεις της περιπέτειας και του χειμώνα, υπάρχει φυσικά και το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, το ιδανικό μέρος για όσους αγαπούν snowboard και σκι ή απλά θέλουν να γευτούν ένα αφέψημα σε λευκό φόντο.

Μονή Αυγού: Κατάνυξη σε έναν τόπο που προκαλεί δέος

Η Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου Αυγού αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά αξιοθέατα της Πελοποννήσου, με τις πρώτες αναφορές για την κατασκευή του να πηγαίνουν πίσω στον 11ο αιώνα. Βρίσκεται κοντά στο χωριό Δίδυμα και είναι προσβάσιμη είτε από τα Καρνεζαίικα είτε από την Πελεή στα ανατολικά

Το κύριο κτίριο του μοναστηριού αποτελείται από τρεις ορόφους, που συνδέονται μεταξύ τους με μια στενή πέτρινη σκάλα. Ο δεύτερος όροφος στεγάζει το επίκεντρο του μοναστηριού, μια διώροφη εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο Δημήτριο τον Μυροβλύτη και τους Αγίους Θεοδώρους. Από την ταράτσα του μοναστηριού υπάρχει απίστευτη θέα προς την γύρω περιοχή και τις πολλές σπηλιές που ζούσαν κάποτε δεκάδες μοναχοί.

