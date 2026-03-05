Πένθος για την εκδημία του π. Αθανασίου Παπανδρέου 

Με βαθιά συγκίνηση η τοπική Εκκλησία και η κοινωνία της κοινότητας Φαρρών αποχαιρετούν τον Πρεσβύτερο π. Αθανάσιο Παπανδρέου, ο οποίος εκοιμήθη εν Κυρίω την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026, σε ηλικία 89 ετών. Ο μακαριστός ιερέας υπηρέτησε επί δεκαετίες ως εφημέριος του Ιερού Ναού Εισοδίων της Θεοτόκου της Ενορίας Φαρρών, αφήνοντας πίσω του ουσιαστικό πνευματικό και κοινωνικό έργο.

Γεννημένος το 1937, προερχόταν από πολυμελή και βαθιά ριζωμένη ιερατική οικογένεια, που επί τέσσερις γενιές πρόσφερε κληρικούς στην Εκκλησία. Ήταν γιος του π. Ανδρέα Παπανδρέου και της Σωτηρίας Παπανδρέου, με τον πατέρα του να διακονεί και αυτός ως ιερέας στο ίδιο χωριό. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον διαμορφώθηκε το εκκλησιαστικό του ήθος και η αγάπη του για τη διακονία.

Τα παιδικά του χρόνια συνέπεσαν με τη δύσκολη περίοδο της μεταπολεμικής ανασυγκρότησης του τόπου. Μεγάλωσε σε μια πολύτεκνη οικογένεια, σε συνθήκες στερήσεων, αλλά με ισχυρές αξίες. Έδειξε από νωρίς ενδιαφέρον για τα γράμματα φοιτώντας στο Γυμνάσιο Φαρρών και στη συνέχεια στο 2ο Λύκειο Αρρένων Πατρών, επιδιώκοντας να διευρύνει τους πνευματικούς του ορίζοντες.

Σε ηλικία περίπου 30 ετών διορίστηκε κοινοτικός γραμματέας της Κοινότητας Φαρρών. Από τη θέση αυτή εργάστηκε μεθοδικά για την πρόοδο του τόπου του, συμβάλλοντας καθοριστικά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής του χωριού του, όπως η βελτίωση του οδικού δικτύου και η κατασκευή του δικτύου ύδρευσης. Η προσφορά του αυτή άφησε έντονο αποτύπωμα στην καθημερινότητα των κατοίκων.

Το 1977, αμέσως μετά την εκδημία του πατέρα του, χειροτονήθηκε ιερέας από τον αείμνηστο Μητροπολίτη πρώην Πατρών Νικόδημο και ανέλαβε την εφημερία της Ενορίας Φαρρών. Για περισσότερα από τριάντα χρόνια τέλεσε με συνέπεια τη Θεία Λειτουργία και τα Ιερά Μυστήρια της Εκκλησίας, στάθηκε δίπλα στους πιστούς σε χαρές και δοκιμασίες και υπηρέτησε με απλότητα και πατρική αγάπη το ποίμνιό του.

Ο π. Αθανάσιος Παπανδρέου διακρινόταν για την κοινωνικότητα και την ευρύτητα του πνεύματός του. Ήταν άνθρωπος ανοιχτός στον διάλογο, με καθαρό λόγο και σταθερές αρχές, αλλά και με διάθεση να ακούει και να γεφυρώνει διαφορές. Η ισχυρή προσωπικότητά του ενέπνεε σεβασμό, χωρίς να επιβάλλεται· συνδύαζε τη σοβαρότητα του ιερέα με την απλότητα του καθημερινού ανθρώπου. Είχε παρουσία ενεργή στα κοινωνικά δρώμενα, ενδιαφερόταν ουσιαστικά για τους πιστούς, στηρίζοντας κάθε δημιουργική πρωτοβουλία που προωθούσε την πρόοδο και τη συνοχή της κοινότητας.

Στο πλευρό του στάθηκε σε όλη τη διαδρομή της ζωής και της διακονίας του η σύζυγός του, πρεσβυτέρα Ζωή Παπανδρέου, με την οποία ευτύχησε να αποκτήσει και να μεγαλώσει επάξια δύο παιδιά. Τον Ανδρέα Παπανδρέου, καθηγητή Κοινωνιολογίας σήμερα στο Γυμνάσιο Βραχναιίκων, και τον Σωτήρη Παπανδρέου, δημοσιογράφο και διευθυντή σύνταξης της εφημερίδας «Πελοπόννησος» με την σύζυγό του Ευγενία, καθώς και δύο εγγόνια, τον Αθανάσιο και την Ζωή. Η οικογένειά του υπήρξε για τον ίδιο πηγή χαράς και δύναμης, ενώ η παρουσία της πρεσβυτέρας αποτέλεσε διακριτικό αλλά ουσιαστικό στήριγμα στο ποιμαντικό του έργο.

Κατά τη μακρά ποιμαντική του διαδρομή, φρόντισε για την ανακαίνιση του Ιερού Ναού Εισοδίων της Θεοτόκου, αναβαθμίζοντας τον χώρο λατρείας της ενορίας. Παράλληλα, συνέβαλε καθοριστικά στην ανακαίνιση της κεντρικής πλατείας, ενισχύοντας τη συνοχή της τοπικής κοινωνίας, ενώ άφησε ως παρακαταθήκη στην Ενορία όπου διακόνησε, ένα σύγχρονο Πνευματικό Κέντρο, που αποτελεί σήμερα σημείο αναφοράς για τις θρησκευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες του χωριού και για όλο τον Δήμο Ερυμάνθου.

Σε αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του, του απονεμήθηκε στα τελευταία χρόνια της ποιμαντορίας του, από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο, το οφφίκιο του επιγονάτιου, ως τιμητική διάκριση. Το 2010 συνταξιοδοτήθηκε από την ενεργό εκκλησιαστική υπηρεσία, παραμένοντας όμως πνευματικό στήριγμα στην ενορία του, για όσο τον κρατούσαν οι δυνάμεις του. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία υπέμεινε κλινήρης στο σπίτι του με πίστη και αξιοπρέπεια, έχοντας πάντα δίπλα του, την πρεσβυτέρα Ζωή και όλη την οικογένειά του.

Η Εξόδιος Ακολουθία του π. Αθανασίου Παπανδρέου θα τελεστεί την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026 και ώρα 15:00 από τον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου Φαρρών, ενώ η ταφή του θα πραγματοποιηθεί στο Κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου της ενορίας.

Η τοπική κοινωνία αποχαιρετά έναν ιερέα που σφράγισε με την παρουσία και το έργο του τη ζωή του χωριού του. Η οικογένεια του Οργανισμού της εφημερίδας «Πελοπόννησος» συμπραστέκεται στο πένθος της οικογένειας, εκφράζοντας συλλυπητήρια στους οικείους του.

