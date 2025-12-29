Πένθος για την οικογένεια Λαμπρόπουλου
Η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα 29/12 (15.00) από τον ναό του Αγίου Ελευθερίου Πατρών και η ταφή στο κοιμητήριο Παναγίας Αλεξιώτισσας
Την απώλεια του αγαπημένου τους πατέρα σε ηλικία 65 ετών θρηνούν οι αδελφοί Σπύρος και Ιωσήφ Λαμπρόπουλος, γνωστοί ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν σε πολλές ομάδες της Αχαΐας, αλλά και εκτός νομού.
Ο Χρήστος Λαμπρόπουλος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια, τα οποία δυστυχώς δεν κατάφερε να ξεπεράσει.
Η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα 29/12 (15.00) από τον ναό του Αγίου Ελευθερίου Πατρών και η ταφή στο κοιμητήριο Παναγίας Αλεξιώτισσας.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News