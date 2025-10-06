Πένθος στην Ηλεία: Έφυγε από τη ζωή ο αρχαιολόγος Άγγελος Λιάγκουρας – Μια ζωή αφιερωμένη στην Ολυμπία και την ελληνική κληρονομιά

Θλίψη προκαλεί στην επιστημονική κοινότητα και στην κοινωνία της Ηλείας η είδηση του θανάτου του Άγγελου Λιάγκουρα, ενός από τους σπουδαιότερους αρχαιολόγους της χώρας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο έργο και μια ανεκτίμητη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές ερευνητών.

Ο Άγγελος Λιάγκουρας γεννήθηκε το 1926 στην Αρχαία Ολυμπία, τόπο που σημάδεψε ολόκληρη τη ζωή και την επιστημονική του πορεία. Ξεκίνησε την επαγγελματική του διαδρομή στη Μέση Εκπαίδευση, ωστόσο η αρχαιολογία σύντομα τον κέρδισε ολοκληρωτικά, οδηγώντας τον στην Αρχαιολογική Υπηρεσία.

Με μια καριέρα που διήρκεσε δεκαετίες, ο Λιάγκουρας υπήρξε πρωταγωνιστής σε δεκάδες ανασκαφές σε όλη την Ελλάδα – από τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία έως την Πελοπόννησο. Παρ’ όλα αυτά, η Ολυμπία παρέμεινε το κέντρο τόσο της επιστημονικής του δράσης όσο και της καρδιάς του.

Ανάμεσα στις σημαντικές ανασκαφές του ξεχωρίζει εκείνη στον Θολωτό Τάφο της Ανθείας στη Μεσσηνία, ένα σπουδαίο μυκηναϊκό μνημείο του 15ου αιώνα π.Χ., το οποίο αποκάλυψε πολύτιμα στοιχεία για την προϊστορική αρχαιολογία της περιοχής και ανέδειξε νέες πτυχές του μυκηναϊκού πολιτισμού.

Δύο φορές ανέλαβε καθήκοντα Προϊσταμένου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας – τη δεκαετία του 1970 και εκ νέου στα μέσα της δεκαετίας του 1980, μέχρι την αποχώρησή του από την υπηρεσία το 1989. Κατά τη διάρκεια της θητείας του συνέβαλε καθοριστικά στη διαφύλαξη, ανάδειξη και προστασία των αρχαιοτήτων της Ολυμπίας, προσεγγίζοντας το έργο του με επιστημονική συνέπεια αλλά και βαθιά αγάπη για τον τόπο του.

Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην επιστημονική κοινότητα και μια βαθιά συγκίνηση σε όσους συνεργάστηκαν ή μαθήτευσαν κοντά του. Ο Άγγελος Λιάγκουρας θα μείνει στη μνήμη ως ένας άνθρωπος με σπάνια αφοσίωση, που υπηρέτησε την αρχαιολογία με ήθος, σεμνότητα και πάθος για τη Δυτική Ελλάδα που τόσο αγάπησε.

