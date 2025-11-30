Πένθος στην Πάτρα για τον θάνατο του δημοσιογράφου Δημήτρη Χωρίτου

Η Πάτρα θρηνεί τον χαμό του δημοσιογράφου Δημήτρη Χωρίτου, ο οποίος υπηρέτησε με συνέπεια, πάθος και ανιδιοτέλεια το δημοσιογραφικό λειτούργημα. Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προσφοράς του Χωρίτου στην αντικειμενική ενημέρωση και στην ανάδειξη των ζητημάτων της πόλης και της περιοχής.

Ο Δημήτρης Χωρίτος αγωνίστηκε για την παρουσίαση της αλήθειας τόσο μέσα από τα ρεπορτάζ όσο και μέσα από τις αναλύσεις του, διατηρώντας πάντα τη δεοντολογία και το ήθος που χαρακτηρίζει τον αληθινό δημοσιογράφο. Η προσφορά του αφήνει έντονο αποτύπωμα στο χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Πάτρας.

Απο το 1995 είχε αναλάβει την έκδοση του περιοδικού της εφημερίδας “Ημέρα”. Το 2000 ανέλαβε Διευθυντής Σύνταξης της Εφημερίδας Ημέρα και το 2005 Διευθυντής Σύνταξης στην εφημερίδα ” Σημερινή”. Ήταν επίσης Διευθυντής Σύνταξης στην εφημερίδα “Ρεπόρτερ” καθώς επίσης και παρουσιαστής τηλεοπτικών δελτίων, εκπομπών και πολιτικός σχολιαστής στους τηλεοπτικούς σταθμούς Achaia Channel, Super B. BEST, ενώ έκανε τα τελευταία χρόνια ραδιοφωνική ενημερωτική εκπομπή στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha Πάτρας.

Τα ειλικρινή συλλυπητήρια εκφράζονται στη σύζυγό του, Ράνια, στους οικείους του και σε όλη τη δημοσιογραφική κοινότητα που σήμερα θρηνεί μία σπουδαία απώλεια.

