Πένθος στην Πάτρα για τον θάνατο του δημοσιογράφου Δημήτρη Χωρίτου

Η προσφορά του αφήνει έντονο αποτύπωμα στο χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Πάτρας.

Πένθος στην Πάτρα για τον θάνατο του δημοσιογράφου Δημήτρη Χωρίτου
30 Νοέ. 2025 13:39
Pelop News

Η Πάτρα θρηνεί τον χαμό του δημοσιογράφου Δημήτρη Χωρίτου, ο οποίος υπηρέτησε με συνέπεια, πάθος και ανιδιοτέλεια το δημοσιογραφικό λειτούργημα. Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προσφοράς του Χωρίτου στην αντικειμενική ενημέρωση και στην ανάδειξη των ζητημάτων της πόλης και της περιοχής.

Ο Δημήτρης Χωρίτος αγωνίστηκε για την παρουσίαση της αλήθειας τόσο μέσα από τα ρεπορτάζ όσο και μέσα από τις αναλύσεις του, διατηρώντας πάντα τη δεοντολογία και το ήθος που χαρακτηρίζει τον αληθινό δημοσιογράφο. Η προσφορά του αφήνει έντονο αποτύπωμα στο χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Πάτρας.

Απο το 1995 είχε αναλάβει την έκδοση του περιοδικού της εφημερίδας “Ημέρα”. Το 2000 ανέλαβε Διευθυντής Σύνταξης της Εφημερίδας Ημέρα και το 2005 Διευθυντής Σύνταξης στην εφημερίδα ” Σημερινή”. Ήταν επίσης Διευθυντής Σύνταξης στην εφημερίδα “Ρεπόρτερ” καθώς επίσης και παρουσιαστής τηλεοπτικών δελτίων, εκπομπών και πολιτικός σχολιαστής στους τηλεοπτικούς σταθμούς Achaia Channel, Super B. BEST, ενώ έκανε τα τελευταία χρόνια ραδιοφωνική ενημερωτική εκπομπή στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha Πάτρας.

Τα ειλικρινή συλλυπητήρια εκφράζονται στη σύζυγό του, Ράνια, στους οικείους του και σε όλη τη δημοσιογραφική κοινότητα που σήμερα θρηνεί μία σπουδαία απώλεια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:25 Λούτσα: Σοβαρή η κατάσταση της συντρόφου του 24χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο
16:11 Μάχη Σιώρου: «Είναι δυνατόν να τους πειράζουν οι πινακίδες;»
15:55 Γάζα: Ο στρατός του Ισραήλ σκότωσε τέσσερα άτομα που βγήκαν από σήραγγες στη Ράφα
15:51 Γ’ Εθνική (ημίχρονο): Στο «Χ» η Παναχαϊκή, χάνει η Θύελλα
15:39 Ισπανία: 12χρονοι κέρδισαν ομάδα ποδοσφαίρου κοριτσιών και τους είπαν «να πλύνουν πιάτα»
15:21 Επιστροφή ενοικίου – Πιερρακάκης: Δεύτερη ευκαιρία μέχρι 30 Δεκεμβρίου για να την πάρετε ολόκληρη
15:07 Νέα πρόεδρος στον Δικηγορικός Σύλλογος Καλαβρύτων — Η Μαρία Σταυροπούλου αναδείχθηκε Πρόεδρος
15:05 Θεσσαλία: Επεισόδια στα μπλόκα των αγροτών με την Αστυνομία – Έπεσαν χημικά
14:47 11 απαντήσεις από την ΑΑΔΕ για την επιστροφή ενοικίου
14:31 Ηράκλειο: Γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο στη θέση του συνοδηγού ΦΩΤΟ
14:19 Κωνσταντίνος Τασούλας από την Πάτρα: «Μέσα απο τον ορυμαγδό της εποχής ο ελληνικός λαός θα ξεπεράσει τις προκλήσεις»
14:13 Μηνύματα ενότητας και ειρήνης από το Φανάρι έστειλαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Πάπας
14:00 Πατρινέλα: Αναζητώντας στο Κάστρο της Πάτρας το στοιχειό της πόλης
13:51 Στις κάλπες οι 46.878 δικηγόροι των 63 Δικηγορικών Συλλόγων
13:39 Πένθος στην Πάτρα για τον θάνατο του δημοσιογράφου Δημήτρη Χωρίτου
13:27 Μπαράζ ελέγχων εισιτηρίων σε λεωφορεία και Μετρό
13:14 Σε τροχιά γύρω από τη Γη οι δύο ελληνικοί μικροδορυφόροι – Τι θα προσφέρουν στις Ένοπλες Δυνάμεις
13:01 Έτοιμος για έναν ακόμα τίτλο ο Λιονέλ Μέσι – Στον τελικό με την Ίντερ Μαϊάμι
12:51 Ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης στις εκδηλώσεις για τον Άγιο Ανδρέα με μήνυμα για την ειρήνη
12:41 Στο Φανάρι ο Πάπας Λέων Β’ για τη θρονική εορτή της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 29/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ