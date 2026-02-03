Πένθος στον Αίολο Αγυιάς για την απώλεια του Γιώργου Χατζαρά

Μια πολύ δυσάρεστη είδηση υπήρξε τα τελευταία 24ωρα στον Οργανισμό του Αίολου Αγυιάς. Ο λόγος για την απώλεια του Γιώργου Χατζαρά, πατέρα του μέλους του προπονητικού επιτελείου του συλλόγου Αγγελου Χατζαρά. Ο εκλιπών, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών ήταν καπετάνιος στο επάγγελμα, με την κηδεία του να γίνεται χθες στον Μύτικα.

Με ανακοίνωση που εξέδωσαν, η διοίκηση, οι προπονητές, οι αθλητές και όλα τα μέλη του Οργανισμού του Αίολου Αγυιάς εκφράζουν τα βαθιά και ειλικρινή τους συλλυπητήρια στον Αγγελο Χατζαρά, για την απώλεια του πατέρα του.

