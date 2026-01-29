Πένθος στον Προμηθέα – «Εφυγε» η μητέρα του προέδρου του Ερασιτέχνη

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Οργανισμός του Προμηθέα Πάτρας εκφράζει τα συλλυπητήριά του στον Πρόεδρο του ΑΣΠ Προμηθέα, Ανδρέα Λάσκαρη, για την απώλεια της αγαπημένης του μητέρας. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή της».

