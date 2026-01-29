Πένθος στον Προμηθέα – «Εφυγε» η μητέρα του προέδρου του Ερασιτέχνη
Θλίψη σκόρπισε στον Οργανισμό του Προμηθέα η απώλεια της μητέρας του προέδρου του ΑΣ Προμηθέα (Ερασιτέχνη) Ανδρέα Λάσκαρη, με τον σύλλογο να εκδίδει ανακοίνωση με την οποία εκφράζει τα συλλυπητήριά του.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ο Οργανισμός του Προμηθέα Πάτρας εκφράζει τα συλλυπητήριά του στον Πρόεδρο του ΑΣΠ Προμηθέα, Ανδρέα Λάσκαρη, για την απώλεια της αγαπημένης του μητέρας. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή της».
