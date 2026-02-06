Πένθος βαρύ για τον χαμό του Λευτέρη Σταυρόπουλου, ΦΩΤΟ

Βαρύ πένθος στην οικογένεια του και θλίψη προκαλεί στην Αιγιάλεια προκαλεί ο αδόκητος θάνατος του 56χρονου, από την περιοχή της Ακράτας επιστήμονα Λευτέρη Σταυρόπουλου, ο οποίος ζούσε μόνιμα στις Βρυξέλλες και το τελευταίο διάστημα πάλεψε γενναία με τον καρκίνο.

Ο Λευτέρης Σταυρόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970. Σπούδασε στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ευρωπαϊκές & Διεθνείς Σπουδές στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης και στη συνέχεια απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο από το London School of Economics (MSc in European Studies) όπου ειδικεύτηκε σε θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής και ευρωπαϊκής οικονομίας.

Διετέλεσε την περίοδο 2007-2009 Ειδικός Γραμματέας Ανταγωνιστικότητας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, όπου με επιτυχία διαχειρίστηκε τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ανταγωνιστικότητα 2000-2008» και «Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα 2007-13» με σημαντική συμβολή στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ στους τομείς εμπορίου-υπηρεσιών, μεταποίησης, και τουρισμού και την προαγωγή της καινοτομίας καθώς και της έρευνας και τεχνολογίας.

Την περίοδο 2005-2007 υπηρέτησε στις Βρυξέλλες ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στις διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ε.Ε. για τη διαμόρφωση του πολύ σημαντικού νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των διαρθρωτικών ταμείων της Ε.Ε.

Είχε επίσης διατελέσει σύμβουλος της ηγεσίας του ΥΠ.ΕΞ. την περίοδο 2004-2005 στις διαπραγματεύσεις για την εξασφάλιση των πόρων του ΕΣΠΑ (Δ ΚΠΣ), Ειδικός Επιστήμονας στη διαχείριση κοινοτικών πόρων στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (2000-2004) και σύμβουλος για ευρωπαϊκά και ελληνοτουρκικά θέματα στο ΥΠ.ΕΞ την περίοδο 1997-2000, επιστημονικός συνεργάτης στο Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών (1999 – 2000) και στο Ελληνικό ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) (1990-1994) και κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών του σπουδών στο Health Institute του London School of Economics (1994-1995). Διετέλεσε επίσης γενικός διευθυντής της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) και του Κέντρου Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (ΚΑΕΛΕ), αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα με πολλές ουσιαστικές πρωτοβουλίες για τη στήριξη της μικρομεσαίας -κυρίως- επιχειρηματικότητας της χώρας. Τέλος, στο παρελθόν υπήρξε και υποψήφιος βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ.

Τα τελευταία χρόνια ζούσε στις Βρυξέλλες, όπου εργαζόταν σε καίριες θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήταν πατέρας ενός γιου.

