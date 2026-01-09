Πέρασε με την απαιτούμενη πλειοψηφία η εμπορική συμφωνία της ΕΕ με τη Mercosur

Η εμπορική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της MERCOSUR (Βραζιλία, Αργεντινή, Παραγουάη, Ουρουγουάη) εγκρίθηκε με την απαιτούμενη πλειοψηφία κρατών-μελών και βαίνει προς υπογραφή, σύμφωνα με τέσσερις διπλωμάτες της ΕΕ που επικαλείται το Politico.

Ωστόσο, ορισμένες χώρες εξέφρασαν την αντίθεσή τους. Συγκεκριμένα, η Γαλλία, η Πολωνία, η Αυστρία, η Ιρλανδία και η Ουγγαρία καταψήφισαν την συμφωνία, ενώ το Βέλγιο επέλεξε να απέχει από την ψηφοφορία.

Οι πρωτεύουσες της ΕΕ έχουν προθεσμία μέχρι τις 6 το απόγευμα της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας) για να καταθέσουν τυχόν αντιρρήσεις.

Η συμφωνία περιλαμβάνει πρόσθετα μέτρα προστασίας της ευρωπαϊκής γεωργίας, τα οποία θα ενεργοποιούνται σε περίπτωση απότομης αύξησης των εισαγωγών από τις χώρες της MERCOSUR.

Αυτά τα μέτρα ενέκριναν επίσης οι πρεσβευτές των κρατών-μελών της ΕΕ, υπό την προϋπόθεση της ανωνυμίας των διπλωματών.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προγραμματίζει ταξίδι στην Παραγουάη την επόμενη εβδομάδα για την υπογραφή της συμφωνίας.

Τι προβλέπει η συμφωνία ΕΕ – Mercosur

Πρόκειται για μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, που θα επιτρέπει από τη μία στην ΕΕ να εξάγει περισσότερα κρασιά, ποτά, αυτοκίνητα, μηχανήματα, από την άλλη διευκολύνει την είσοδο στην Ευρώπη κρέατος, ζάχαρης, ρυζιού, μελιού και σόγιας από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, κάτι που τρομάζει τους Ευρωπαίους και Έλληνες αγρότες, οι οποίοι εκτιμούν ότι δεν μπορούν να ανταγωνιστούν το χαμηλό κόστος παραγωγής στα εν λόγω προϊόντα.

Για να περάσει η συμφωνία, απαιτούνταν ειδική πλειοψηφία τουλάχιστον 15 κρατών-μελών, που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 65% του πληθυσμού της ΕΕ. Οι σκανδιναβικές χώρες, η Γερμανία και η Ισπανία, βλέπουν με τη συμφωνία αυτή, μια «χρυσή» ευκαιρία για είσοδο σε μια αγορά-μαμούθ 780 εκατ. καταναλωτών, την ίδια ώρα που οι αμερικανικοί δασμοί και ο κινεζικός ανταγωνισμός πιέζουν τους Ευρωπαίους.

Η Ελλάδα

Η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών, που βλέπει θετικά τη συμφωνία, ωστόσο έχει ζητήσει διασφαλίσεις για τα ελληνικά προϊόντα. Στην προχθεσινή εξειδίκευση των μέτρων για αγρότες και κτηνοτρόφους, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και σε κάποιες «αλήθειες» όπως είπε, γύρω από τα όσα ακούγονται για τη συμφωνία, δεδομένου ότι η μη υπογραφή της είναι μέσα στα αιτήματα των μπλόκων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε:

– Oι ελληνικές εξαγωγές στις χώρες της Mercosur ανέρχονται μόλις στα 34 εκατ. ευρώ

– 21 ελληνικά προϊόντα ΠΟΠ, θα προστατεύονται από απομιμήσεις (π.χ φέτα, ελαιόλαδο, κρόκος Κοζάνης, Μαστίχα Χίου).

Επιπλέον, η ελληνική πλευρά έχει ζητήσει σαφείς και λειτουργικές ρήτρες διασφάλισης, αυστηρή εφαρμογή των κανόνων και συνεχούς παρακολούθησης, των επιπτώσεων στην ευρωπαϊκή παραγωγή και εφαρμογή ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην πράξη.

Ακόμα, διεκδικεί ανακατεύθυνση πόρων υπέρ της ΚΑΠ, εντός του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) και του Unity Safety Net για τις διαταραχές στην αγορά των αγροτικών προϊόντων.

«Σημαντική επιτυχία» η συμφωνία, λένε οι Γερμανοί βιομήχανοι

Ως «σημαντική επιτυχία για τη γερμανική και την ευρωπαϊκή οικονομία» χαιρετίζουν οι Γερμανοί βιομήχανοι την έγκριση της συμφωνίας Mercosur από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η υιοθέτηση της συμφωνίας Mercosur αποτελεί σημαντική επιτυχία για τη γερμανική και την ευρωπαϊκή οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεικνύει την ικανότητά της να ενεργεί και στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ του ελεύθερου εμπορίου. Η συμφωνία αποδεικνύει ότι η ΕΕ μπορεί να αποτελέσει σημαντικό γεωστρατηγικό παράγοντα», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της Ένωσης Γερμανικών Βιομηχανιών (BDI) Τάνια Γκένερ και επισήμανε ως συγκεκριμένα πλεονεκτήματα της συμφωνίας την κατάργηση των εμπορικών εμποδίων και την εξοικονόμηση περίπου τεσσάρων δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως από δασμούς.

«Με περισσότερους από 750 εκατομμύρια ανθρώπους, δημιουργείται μία από τις μεγαλύτερες αγορές στον κόσμο. Η πρόσβαση π.χ. σε κρίσιμες πρώτες ύλες όπως το λίθιο και ο χαλκός είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ηλεκτροκίνηση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», ανέφερε η κυρία Γκένερ και τόνισε ότι η Ευρώπη «παραμένει υπό πίεση, καθώς οι ΗΠΑ και η Κίνα επεκτείνουν συστηματικά τις σφαίρες επιρροής τους». Η Mercosur «μπορεί επομένως να είναι μόνο η αρχή», υπογράμμισε η διευθύνουσα σύμβουλος του BDI και πρόσθεσε ότι «και η ΕΕ πρέπει να διαφοροποιήσει περαιτέρω τις στρατηγικές της συνεργασίες και να αναπτύξει νέες αγορές και αυτό περιλαμβάνει τις εμπορικές συμφωνίες με την Ινδία και την Ινδονησία».

