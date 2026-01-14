Περιφέρεια Δ. Ελλάδος: Εγκρίθηκε το νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα – Δέσμευση πόρων ρεκόρ, παρεμβάσεις σε 7 άξονες

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εγκρίθηκε το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026-2030.

Το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας έχει αρχικό προϋπολογισμό 285 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένος κατά 5,17% από την Προγραμματική Περίοδο 2021-2025, ενώ με την υπερδέσμευση οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για νέες αναπτυξιακές παρεμβάσεις ανέρχονται στα 370,5 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με το Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, ορίζεται η στρατηγική και το λειτουργικό πλαίσιο παρέμβασης για την περίοδο 2026-2030. Οι επτά αναπτυξιακοί στόχοι του ΕΠΑ είναι οι ακόλουθοι: κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη, ανάπτυξη υποδομών και μεταφορών, πολιτική προστασία και αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, καινοτομία, εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα, ψηφιακός μετασχηματισμός και τεχνητή νοημοσύνη, πράσινη ανάπτυξη και πράσινος μετασχηματισμός, υποστήριξη των επιμέρους προγραμμάτων του ΕΠΑ.

Η κατανομή του αρχικού προϋπολογισμού του Προγράμματος σε αναπτυξιακούς στόχους, όπως αυτή προτάθηκε από την Περιφέρεια και εγκρίθηκε κατόπιν αξιολόγησης και εισήγησης της Γενικής Γραμματείας ΠΔΕ και ΕΠΑ, έχει ως εξής:

– Ανάπτυξη Υποδομών και Μεταφορών 50,88%

– Πολιτική Προστασία και Αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης 19,44%

– Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 12,11%

– Πράσινη Ανάπτυξη και Πράσινος Μετασχηματισμός 7,40%

– Καινοτομία, Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα 5,51%

– Υποστήριξη Προγραμμάτων 3,16%

– Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη 1,51%.

Το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 της ΠΔΕ είναι το 2ο μεγαλύτερο στη χώρα, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας αναπτυξιακής πορείας για την περιοχή. Το νέο πρόγραμμα, που είχε ήδη την έγκριση της Περιφερειακής Επιτροπής, χαρακτηρίζεται από νέο ρεκόρ πόρων με τη δυνατότητα υπερδέσμευσης του 30% –«εργαλείο» που η Περιφέρεια αξιοποιεί στο έπακρο.

«Αυτή η επιτυχία δεν ήρθε τυχαία. Βασίστηκε στην αξιοπιστία που χτίσαμε τα προηγούμενα χρόνια» ανέφερε μεταξύ άλλων στην τοποθέτησή του ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, εξηγώντας ότι: «Για την περίοδο 2021-2025, διαχειριστήκαμε ένα πρόγραμμα που με την υπερδέσμευση έφτασε τα 352 εκατ. ευρώ. Σήμερα, μπορώ να σας κοιτάξω στα μάτια και να πω ότι τιμήσαμε κάθε ευρώ. Η Περιφέρειά μας έχει φτάσει σε ένα σύνολο προσκλήσεων που φτάνει το 100%, με τις νομικές δεσμεύσεις που ξεπερνούν στο 95%. Μπορώ να πω ότι σπάσαμε το ρεκορ μας».

Ο περιφερειάρχης τόνισε πως η επιτυχία της εξασφάλισης των αυξημένων πόρων βασίστηκε στην αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα των προηγούμενων ετών. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει επιτύχει ποσοστό προσκλήσεων που αγγίζει το 100% και νομικές δεσμεύσεις άνω του 95% για την τρέχουσα περίοδο.

