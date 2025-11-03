Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 30 ωρών για υποψήφιους θετούς γονείς

Η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Γεωργία Ντάτσικα, ανακοινώνει τη διεξαγωγή εκπαιδευτικού προγράμματος για υποψήφιους θετούς γονείς, που υλοποιείται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την προώθηση των θεσμών της αναδοχής και της υιοθεσίας.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται διά ζώσης στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας (1ο χλμ. Ε.Ο. Αγρινίου – Ιωαννίνων, Αγρίνιο), κατά το διάστημα 3 – 17 Νοεμβρίου 2025, έχει διάρκεια 30 ωρών και περιλαμβάνει πέντε εκπαιδευτικές συνεδρίες.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενημέρωση, εκπαίδευση και ενδυνάμωση των υποψηφίων θετών γονέων, ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για τον νέο ρόλο τους, συμβάλλοντας στην ομαλή ανάπτυξη και προσαρμογή των παιδιών που θα υποδεχθούν στις οικογένειές τους.

Η Αντιπεριφερειάρχης δήλωσε σχετικά: «Η υιοθεσία αποτελεί πράξη ευθύνης, αγάπης και κοινωνικής προσφοράς. Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενισχύει έμπρακτα τους θεσμούς οικογένειας και παιδικής προστασίας, προσφέροντας στους υποψηφίους θετούς γονείς την αναγκαία γνώση και υποστήριξη».

Η δράση υλοποιείται σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) και το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής και την προστασία του παιδιού.

