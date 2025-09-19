Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Εντολή για καθαρισμούς, ζητά 20 εκ. ευρώ για αντιπλημμυρικά

Μετά και το χθεσινό αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της «Πελοποννήσου» σχετικά με πολλούς ακαθάριστους χείμαρρους στην Πάτρα, υπήρξαν άμεσα αντανακλαστικά από τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Εδώ και 2-3 μέρες οι τεχνικές υπηρεσίες έχουν δώσει εντολή για αμέσους καθαρισμούς χείμαρρων ώστε να μην παρατηρηθούν προβλήματα με τις πρώτες βροχές και οι μπουλντόζες έχουν πιάσει δουλειά με προτεραιότητα τα επίμαχα σημεία.

Το ζήτημα όμως δεν είναι μόνο οι καθαρισμοί χείμαρρων οι οποίοι ξεκινούν από μέρα σε μέρα, και οι οποίοι γίνονται κάθε χρόνο τέτοια εποχή, αλλά τα αντιπλημμυρικά έργα που πρέπει να γίνουν, ειδικά στις περιοχές όπου η φωτιά άφησε το «αποτύπωμά» της.

Η «Πελοπόννησος» μίλησε με τους δύο αρμόδιους -τον αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας και Πολιτικής Προστασίας, Φωκίωνα Ζαΐμη και τον αντιπεριφερειάρχη Εργων Βασίλη Γιαννόπουλο, οι οποίοι υπογράμμισαν το αίτημα της Περιφέρειας προς τα αρμόδια υπουργεία για έκτακτη οικονομική ενίσχυση, το οποίο αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ και αφορά αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές της Αχαΐας που υπέστησαν ζημιές.

Ο Βασίλης Γιαννόπουλος τόνισε: «Είναι ήδη σε εξέλιξη εργολαβία για συντήρηση και καθαρισμό χειμάρρων στον Δήμο της Πάτρας. Αυτό που όμως είναι σημαντικό είναι ότι οι τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας από την πρώτη στιγμή έχουν ενεργοποιηθεί, έχουν γίνει αυτοψίες σε όλες τις περιοχές που κατέγραψαν τα πάντα και έχουμε πλήρη εικόνα των αναγκών. Αυτό που είναι αναγκαιότητα είναι να γίνουν τεχνικές παρεμβάσεις για αντιπλημμυρική προστασία, αλλά περιμένουμε να εγκριθεί η έκτακτη χρηματοδότηση από τα συναρμόδια υπουργεία».

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΖΑΪΜΗ-ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΥ

Από την άλλη πλευρά, ο Φωκίων Ζαΐμης δήλωσε: «Εχει δοθεί εντολή για άμεσο καθαρισμό στους μεγαλύτερους χείμαρρους της Πάτρας, όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Από εκεί και πέρα όμως, περιμένουμε να εγκριθεί η έκτακτη χρηματοδότηση που έχουμε ζητήσει ώστε να κάνουμε τις τεχνικές παρεμβάσεις που θα οχυρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τα σημεία που έχουν πληγεί από τις φωτιές. Είχα συνάντηση με τον υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο και είμαι αισιόδοξος ότι σύντομα θα έχουμε ευχάριστα στο θέμα των χρημάτων που ζητούμε. Είναι σημαντικό όμως για την καλύτερη προστασία των ευαίσθητων περιοχών, το Δασαρχείο να κινήσει διαδικασίες στους τομείς ευθύνης του, ώστε να κάνει άμεσα αντιπλημμυρικά έργα που πρέπει, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα».

