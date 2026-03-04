Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Στρατηγικές κινήσεις για τον τουρισμό – «Η Δυτική Ελλάδα προορισμός 4 εποχών»

Σύντομα ανοίγει η καλοκαιρινή σεζόν του 2026 για όλη την Ελλάδα και φέτος οι προοπτικές είναι ευοίωνες προοπτικές για τη Δυτική Ελλάδα η οποία πλέον έχει αποκτήσει τουριστική ταυτότητα και μπαίνει σε τροχιά τουριστικής ανάπτυξης.

Η «Πελοπόννησος» επιχειρεί να κάνει τον απολογισμό του έτους που πέρασε και να αναφερθεί στους στόχους του 2026.

Επειδή οι αριθμοί δεν λένε ψέματα, τα στατιστικά στοιχεία του 2025 καταδεικνύουν την ανοδική πορεία της περιοχής σχεδόν σε όλους τους κρίσιμους δείκτες, ενώ υπάρχει αισιοδοξία για ακόμα καλύτερες επιδόσεις το 2026.

Αυτό που είναι φανερό είναι ότι με στρατηγική αποτελεσματικότητας και συνέργειες, η περιφερειακή αρχή έχει καταφέρει να αναβαθμίσει τη διεθνή συνδεσιμότητα της Δυτικής Ελλάδας και να την καταστήσει ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες στην Ελλάδα.

Η δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, μέσα από μια στοχευμένη στρατηγική εξωστρέφειας, αποτελεί πλέον κεντρικό άξονα της τουριστικής πολιτικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η πρόοδος αυτή είναι αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς της Αντιπεριφέρειας Τουριστικής Ανάπτυξης υπό τον Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο και των συνεργατών της Διεύθυνσης Τουρισμού – Πολιτισμού με συντονιστή τον διευθυντή της Δρ. Λαυρέντιο Βασιλειάδη, με βασικό εργαλείο την ανάδειξη του brand «Olympian Land».

Aλλωστε, το 2025 η Περιφέρεια διεύρυνε σημαντικά την τουριστική της προβολή, με προϋπολογισμό περίπου 250.000 ευρώ και παρουσία σε 17 διεθνείς και εγχώριες τουριστικές εκθέσεις.

Είναι ενδεικτικό ότι το 2017 η συμμετοχή σε εκθέσεις περιοριζόταν σε δύο και αυτό δείχνει τη συστηματική δουλειά.

Η δυναμική αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και το 2026 με παρουσία σε κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις με την αρχή να γίνεται από χθες στο Βερολίνο και τη συνέχεια να ακολουθεί σε λίγες μέρες στη Γαλλία.

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΦΙΞΕΙΣ

Η «Π» παρουσιάζει την επιβατική κίνηση στα δύο αεροδρόμια της Δυτικής Ελλάδας που κινήθηκαν ανοδικά το 2025 και επιβεβαιώνουν τη δυναμική.

Ακτιο: Επισκέπτες από και προς το 2025 σε 19 χώρες και 50 πόλεις με περισσότερους από 1.000.000 επιβάτες και αύξηση +4,8 %.

Αραξος: Επισκέπτες από και προς ήταν 179.000 με αύξηση που άγγιξε το 17%. Μάλιστα, την περίοδο 2024–2026 προστέθηκαν πέντε νέες απευθείας διεθνείς συνδέσεις (Ναντ, Λιλ, Μιλάνο, Λουξεμβούργο, Παρίσι), ενισχύοντας τη θέση της Δυτικής Ελλάδας στον ευρωπαϊκό τουριστικό «χάρτη».

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Επίσης, οι πρόσφατες έρευνες του Ινστιτούτου του ΣΕΤΕ αποτυπώνουν ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα ικανοποίησης των επισκεπτών για τη περιοχή μας.

Τα ευρήματα του 2025 καταγράφουν εξαιρετικά υψηλά επίπεδα ικανοποίησης επισκεπτών σε πολλούς τομείς.

Αναλυτικά έχουμε τα εξής:

Συνολική εμπειρία: 9,3/10

Φιλοξενία: 9,7/10

Πολιτιστικό προϊόν: 9,4/10

Γαστρονομία: 9,1/10

Σχέση ποιότητας–τιμής: 9,3/10

Παράλληλα, καταγράφηκε αύξηση επισκεπτών κατά 9% και εσόδων κατά 24%, ενώ η μέση δαπάνη ανά επισκέπτη αυξήθηκε από 315 σε 425 ευρώ.

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δεν αποτελεί πλέον απλώς σημείο διέλευσης, αλλά αυτόνομο προορισμό άφιξης, διαμονής και εξερεύνησης.

Πρόσφατα, εγκρίθηκε το Ετήσιο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας για το 2026, το οποίο περιλαμβάνει στοχευμένες δράσεις για την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας και της ελκυστικότητας του προορισμού «Olympian Land» σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, συμβάλλοντας στην ποιοτική ανάπτυξη του τουρισμού, στη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί ειδικότερα:

-Στην ανάδειξη της Δυτικής Ελλάδας ως πολυθεματικού προορισμού,

-Στην ενίσχυση της ταυτότητας του «Olympian Land» ως ενιαίου και ισχυρού brand,

-Στη βελτίωση της θέσης της Περιφέρειας σε επιλεγμένες αγορές

-Στη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων και της απασχόλησης μέσω της αύξησης της ζήτησης και της διάχυσης των τουριστικών ροών σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες (Αχαΐα, Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία).

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος: «Η Δυτική Ελλάδα προορισμός 4 εποχών»

Η «Πελοπόννησος», με αφορμή τον απολογισμό του τουρισμού για τα 2025, μίλησε με τον αντιπεριφερειάρχη Τουριστικής Ανάπτυξης Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο, ο οποίος υπογράμμισε: «Είναι αλήθεια ότι η Δυτική Ελλάδα αναδεικνύεται σιγά-σιγά σε προορισμό ποιότητας και εμπειρίας, όμως ακόμα έχουμε δρόμο για να μετατρέψουμε τον τουρισμό σε ισχυρό πυλώνα ανάπτυξης.

Χρειάζεται πάρα πολλή αμείωτη και πιο έντονη προσπάθεια. Ο τουρισμός δεν είναι κατοστάρι είναι μαραθώνιος.

Ομως η Δυτική Ελλάδα έχει όλα αυτά που χρειάζεται και πλέον ταυτότητα και τους πόρους για προβολή για να μπορέσουν να γίνουν ιδιωτικές επενδύσεις στον τουρισμό. Αυτό που χρειάζεται είναι να αγαπήσουμε περισσότερο τον τόπο μας.

Πρέπει να καταλάβουμε ότι η Δυτική Ελλάδα είναι πλέον value for money.

Πράγματι, το 2025 η Δυτική Ελλάδα κινήθηκε ανοδικά, όχι μόνο σε αριθμούς, αλλά και στην ουσία της εμπειρίας των επισκεπτών, καταγράφοντας σαφή ποιοτική πρόοδο στο τουριστικό της προϊόν.

Με επίκεντρο την Αρχαία Ολυμπία και τα παγκόσμια σύμβολα της περιοχής μας, η Δυτική Ελλάδα δεν περιορίζεται στο ένδοξο παρελθόν της. Επενδύει στο παρόν, καινοτομεί και διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στο μέλλον. Η εξωστρέφεια και η αυθεντική ταυτότητα της περιοχής μετατρέπονται σε ολοκληρωμένη αναπτυξιακή στρατηγική που δημιουργεί προοπτική, ενισχύει την τοπική οικονομία και διασφαλίζει σταθερές ευκαιρίες για όλους».

Η περιφέρεια στοχεύει να λειτουργήσει η Δυτική Ελλάδα ως προορισμός τεσσάρων εποχών, συνδυάζοντας ιστορία, πολιτισμό, φύση, γαστρονομία, θρησκευτική παράδοση και αθλητισμό. Eνα πολυσυλλεκτικό τουριστικό προϊόν που ενισχύει τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και προσφέρει αυθεντικές εμπειρίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με φιλοξενία που μετατρέπει τον επισκέπτη σε μέρος του τόπου».

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η περιφέρεια δεν σταματά εκεί και έχει εκπονήσει πλάνο για την επομένη τριετία, θέτοντας ως βασικές προτεραιότητες τα εξής:

-Την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου μέσω θεματικών μορφών τουρισμού (πολιτιστικού, συνεδριακού, φυσιολατρικού, γαστρονομικού),

-Την ενίσχυση διεθνών αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων,

-Τη στοχευμένη προβολή σε αγορές υψηλής προστιθέμενης αξίας,

-Τη διασύνδεση του τουρισμού με την τοπική παραγωγή και επιχειρηματικότητα,

-Τη συστηματική παρακολούθηση δεικτών βιωσιμότητας και ποιότητας εμπειρίας επισκεπτών.

Με την έναρξη του 2026, οι υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας Τουριστικής Ανάπτυξης βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση, με σημαντική παρουσία σε μεγάλες διεθνείς τουριστικές εκθέσεις ώστε να αυξηθεί το αποτύπωμά της σε μεγάλες αγορές.

