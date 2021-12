Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος: Ξεκίνησε η διαβούλευση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Σχεδίου

H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο της κατάρτισης του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), δράσεις που χρηματοδοτούνται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έθεσε σε δημόσια διαβούλευση τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), όπως ορίζεται στη σχετική νομοθεσία.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας Λάμπρος Δημητρογιάννης τονίζει τη μεγάλη σημασία για την ΠΔΕ της μέγιστης δυνατής συμμετοχής και συναίνεσης του συνόλου των κοινωνικών εταίρων (δημόσια διοίκηση, επιστημονική κοινότητα, παραγωγικές τάξεις, ενεργοί πολίτες, κλπ) στην προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και επισημαίνει: «Η συνδρομή και η ανταπόκριση όλων κρίνεται απαραίτητη και κρίσιμης σημασίας προκειμένου το ΠεΣΠΚΑ της Περιφέρειάς μας να ολοκληρωθεί έγκαιρα και με πληρότητα και να αποτελέσει ένα ουσιαστικό στρατηγικό εργαλείο ολοκληρωμένου σχεδιασμού των απαραίτητων δράσεων και παρεμβάσεων για την προσαρμογή της περιφέρειας στην κλιματική αλλαγή».

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) στην ΠΔΕ έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ (www.pde.gov.gr) στη διαδρομή «Ενημέρωση-Διαβουλεύσεις» ενώ υπάρχει και το εικονίδιο στην αρχική σελίδα της ΠΔΕ με τίτλο «Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή».Επίσης μπορείτε να την μεταφορτώσετε από τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://owncloud.pde.org.gr/owncloud/index.php/s/zuYKuWoxTMI5xMO.

Οι τελικές προτάσεις φορέων και πολιτών θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά μέχρι την 20 Ιανουαρίου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Εναλλακτικά, προτάσεις μπορούν να υποβληθούν εγγράφως στην ακόλουθη δ/νση: Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Αρέθα και Παπαδιαμάντη 14, Πάτρα, ΤΚ 26 443.

Το ΠεΣΠΚΑ–ΠΔΕ εκπονήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τρία σενάρια παγκόσμιας εξέλιξης συγκεντρώσεων αερίων του θερμοκηπίου (RCP2.6-ευμενές, RCP4.5-ενδιάμεσο, RCP8.5-δυσμενές) και για τρείς χρονικές περιόδους: βραχυπρόθεσμο (2011‐2030), μεσοπρόθεσμο (2031‐2050) και μακροπρόθεσμο (2081‐2100) χρονικό ορίζοντα της 5ης έκθεσης για την κλιματική αλλαγή (AR5, IPCC, 2014) της IPCC (Intergovermental Panel for Climate Change – IPCC, Διακυβερνητική Ομάδα για την Kλιματική Aλλαγή) που είναι και η τελευταία έκθεση της IPCC. Η ανάλυση για αναμενόμενη μεταβολή του κλίματος στην ΠΔΕ και την αναμενόμενη τρωτότητα έγινε σε χωρική ανάλυση 12,5km x 12,5km και πραγματοποιήθηκε Στατιστική Ανάλυση 70 Κλιματικών Δεικτών και Στατιστική Ανάλυση Τρωτότητας ΠΔΕ στην Κλιματική Αλλαγή για 12 τομείς.

Επίσης , η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο «LIFE-IP AdaptInGR – Boosting the implementation of adaptation policy across Greece -Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (www.adaptivegreece.gr) (αρμόδια Δ/νση υλοποίησης για την ΠΔΕ είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ) το οποίο φιλοδοξεί να ενισχύσει την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής και των 13 Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στη Κλιματική Αλλαγή, κατά τον τρέχοντα 1ο κύκλο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή (2016-2025) και να προετοιμάσει τη μετάβαση στον 2ο κύκλο πολιτικής για την προσαρμογή (2026+). Στο έργο προβλέπονται δράσεις παρακολούθησης & αξιολόγησης της εφαρμογής των Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) και υλοποίηση πιλοτικών δράσεων που θα λειτουργήσουν ως «καλά παραδείγματα» για μελλοντικές εφαρμογές και πολιτικές. Στα πλαίσια του έργου στην ΠΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα κλιματικών δεικτών σε σχέση με τρία σενάρια παγκόσμιας εξέλιξης συγκεντρώσεων αερίων του θερμοκηπίου (RCP) (ΠεΣΠΚΑ), υλοποιούνται τρεις πιλοτικές δράσεις:

• στο τομέα τρωτότητας της διαχείρισης πλημμυρών, η Πιλοτική Δράση εφαρμόζεται στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και περιλαμβάνει μελέτη οριοθέτησης του ποταμού Ινάχου

• στον τομέα τρωτότητας πρόληψης των δασικών πυρκαγιών, σε περιοχές επιρρεπείς στην ξηρασία θα υλοποιηθεί μελέτη αντιπυρικής προστασίας για τα Δημοτικά Διαμερίσματα Περιστερίου και Γερακίου του Δήμου Ήλιδας στην Π.Ε. Ηλείας και

• στον τομέα τρωτότητας για τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης και για την αντιμετώπιση της διάβρωσης ακτών στην Π.Ε Αχαΐας η πιλοτική περιλαμβάνει υλοποίηση έργου σε μήκος περίπου 120μ. στην παραλία Καλαμακίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας έχοντας ως στόχο την επέκταση των έργων και στο υπόλοιπο τμήμα της ακτής μήκους 900 μέτρων.