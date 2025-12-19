Περιφέρεια: Οικονομική ενίσχυση των κοινωνικών δομών για το 2025

Για το 2025 επετεύχθη αύξηση της χρηματοδότησης κατά 14%, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 1.117.200,00 ευρώ, έναντι 980.000,00 ευρώ το 2024.

19 Δεκ. 2025 16:16
Pelop News

Ολοκληρώθηκε για το 2025 η ενίσχυση των κοινωνικών δομών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μέσω της τακτικής χρηματοδότησης από κρατικούς πόρους, όπως ανακοίνωσε η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας, Γεωργία Ντατσικά.

Συνολικά 19 Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, υπέβαλαν αίτημα τακτικής επιχορήγησης από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, παρουσιάζοντας αυξημένες ανάγκες σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, σε συνεργασία με την αρμόδια Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας, Γεωργία Ντατσικά, προχώρησαν σε τεκμηριωμένη παρέμβαση προς το Υπουργείο, διεκδικώντας την αύξηση του συνολικού ποσού της τακτικής χρηματοδότησης, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η διεκδίκηση στηρίχτηκε  τόσο στον αυξημένο αριθμό των αιτούντων κοινωνικών δομών, όσο και τις πραγματικές λειτουργικές ανάγκες τους.

Η προσπάθεια είχε ουσιαστικό αποτέλεσμα, καθώς για το 2025 επετεύχθη αύξηση της χρηματοδότησης κατά 14%, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 1.117.200,00 ευρώ, έναντι 980.000,00 ευρώ το 2024.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ενισχυμένη χρηματοδότηση των κοινωνικών ιδρυμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, τα οποία υπέβαλαν πλήρως τεκμηριωμένα αιτήματα, συνοδευόμενα από τις προβλεπόμενες εκθέσεις ορκωτών λογιστών. Η συνολική χρηματοδότηση των ιδρυμάτων αυτών παρουσίασε σημαντική αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, γεγονός που αντανακλά τη βαρύτητα που αποδίδει η Περιφέρεια στη στήριξη δομών με αυξημένο κοινωνικό αποτύπωμα.

Αναφορικά με το Ειδικό Κρατικό Λαχείο Κοινωνικής Αντίληψης, για το 2025 κατανεμήθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ποσό 83.000   ευρώ, στο πλαίσιο σταθερού συνολικού προϋπολογισμού σε πανελλαδικό επίπεδο.

Σε δήλωσή της, η κ. Ντατσικά, τόνισε: «Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει με συνέπεια, σοβαρότητα και τεκμηρίωση να διεκδικεί κάθε διαθέσιμο πόρο για την ενίσχυση των κοινωνικών δομών, με στόχο τη διασφάλιση ποιοτικών υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και τη στήριξη των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας».

 

