Περιφερειακές Εκλογές 2023: 115 υποψήφιοι στο συνδυασμό Σκιαδαρέση για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
Κατάθεση του ψηφοδελτίου του συνδυασμού «ΝΕΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – Ενωμένοι Μπορούμε»
Ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης η ηλεκτρονική κατάθεση του ψηφοδελτίου της παράταξης «ΝΕΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – Ενωμένοι Μπορούμε» στην Περιφέρεια Δυτική Ελλάδας.
«Με πλήρη συνδυασμό στην Αχαΐα, στην Ηλεία και στην Αιτωλοακαρνανία δίνουμε το έναυσμα της εκκίνησης του προεκλογικού μας αγώνα.
115 συναγωνιστές και συνοδοιπόροι ξεκινάμε ένα όμορφο αυτοδιοικητικό ταξίδι…» αναφέρει ο επικεφαλής του συνδυασμού και υποψήφιος Περιφερειάρχης Σπύρος Σκιαδαρέσης
Οι υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι στους τρεις νομούς
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
|ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
|ΑΛΑΦΟΔΗΜΟΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|ΓΙΑΚΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|ΙΩΑΝΝΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΛΑΜΠΡΟΣ
|ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|ΚΑΒΒΑΔΑ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|ΚΑΚΚΟΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|ΚΑΝΤΑΡΕΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ
|ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|ΚΑΡΑΜΟΥΖΑ
|ΕΥΓΕΝΙΑ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|ΚΑΡΡΑ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
|ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|ΚΕΤΣΙΛΗ
|ΕΛΙΣΑΒΕΤ
|ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
|ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|ΛΑΙΟΥ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ
|ΕΛΠΙΔΑ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|ΜΑΚΡΑΣΙΜΟΥ
|ΖΩΗ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|ΜΑΡΑΓΚΟΥΛΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|ΜΙΧΑΛΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|ΜΙΧΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|ΜΠΑΚΟΧΡΗΣΤΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ ΚΟΝΙΔΑ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|ΜΠΟΥΣΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΖΗΚΟΣ
|ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|ΜΠΡΕΚΟΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|ΝΑΚΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
|ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|ΠΟΛΙΤΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
|ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|ΠΟΛΥΓΕΝΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ
|ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ
|ΣΟΦΙΑ
|ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|ΣΤΡΙΜΜΕΝΟΥ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
|ΘΕΟΦΑΝΗΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
|ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΑΝΘΟΥΛΗ
|ΧΡΥΣΟΥΛΑ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΕΤΡΟΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
|ΣΩΤΗΡΙΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΒΑΜΒΑΚΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΒΑΡΕΛΑΣ
|ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΒΟΥΛΔΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
|ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΓΚΛΑΒΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΓΚΟΛΦΗ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΓΟΥΒΗ
|ΝΙΚΗ ΜΑΡΙΑ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΔΟΛΙΑΝΙΤΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΘΑΤΣΙ
|ΜΙΡΑΝΤΑ
|ΑΝΤΕΜ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΘΩΜΑΣ
|ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΚΟΥΙΤΩΡΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΚΟΥΤΣΟΜΥΛΟΥ
|ΕΙΡΗΝΗ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΛΙΜΝΑΙΟΥ
|ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΜΑΝΤΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΜΑΝΤΖΑΒΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΜΙΣΥΡΗ
|ΡΑΦΑΗΛΙΑ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΜΟΙΡΑΛΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΜΠΑΛΤΙΚΑ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΜΠΑΡΛΟΣ
|ΦΩΤΙΟΣ
|ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΜΠΛΑΤΣΙΟΥ
|ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΝΤΑΚΟΛΙΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΠΑΛΟΥΜΠΗ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
|ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΠΑΠΑΤΣΙΡΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΠΕΦΑΝΗ
|ΝΙΚΟΛΕΤΑ
|ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΠΟΛΥΓΕΝΗ
|ΕΛΕΝΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΠΥΡΡΗΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΣΑΚΚΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΣΙΓΑΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΡΑΦΑΗΛ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΤΑΣΙΝΟΥ
|ΑΘΑΝΑΣΙΑ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΤΣΙΡΩΝΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΦΕΣΣΙΑΝ
|ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
|ΑΜΠΑΡΣΟΥΜ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΦΙΛΙΩΤΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΦΩΤΙΑΔΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΑΧΑΪΑΣ
|ΒΑΛΑΡΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΗΛΕΙΑΣ
|ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΗΛΕΙΑΣ
|ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΗΛΕΙΑΣ
|ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΗΛΕΙΑΣ
|ΓΙΑΤΡΑΣ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΗΛΕΙΑΣ
|ΔΕΛΕΓΚΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΗΛΕΙΑΣ
|ΔΡΙΒΑΛΟΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΗΛΕΙΑΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΛΑΜΠΡΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΗΛΕΙΑΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
|ΕΙΡΗΝΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΗΛΕΙΑΣ
|ΚΑΠΛΑΝΗΣ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΗΛΕΙΑΣ
|ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΗΛΕΙΑΣ
|ΚΑΤΣΑΡΟΥ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΗΛΕΙΑΣ
|ΚΟΚΚΑΛΗΣ
|ΙΑΚΩΒΟΣ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
|ΗΛΕΙΑΣ
|ΚΥΠΡΟΥΛΗΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΗΛΕΙΑΣ
|ΜΑΖΑΡΑΚΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΗΛΕΙΑΣ
|ΜΑΝΔΑΡΑΚΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΗΛΕΙΑΣ
|ΜΑΥΡΑΕΙΔΗ
|ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΗΛΕΙΑΣ
|ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΗΛΕΙΑΣ
|ΜΠΟΥΛΗ
|ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
|ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
|ΗΛΕΙΑΣ
|ΝΤΙΝΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|ΗΛΕΙΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΑΔΑΜ
|ΗΛΕΙΑΣ
|ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
|ΠΗΝΕΛΟΠΗ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΗΛΕΙΑΣ
|ΣΟΛΩΜΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΗΛΕΙΑΣ
|ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΗΛΕΙΑΣ
|ΤΖΑΙΛΑΚΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΗΛΕΙΑΣ
|ΤΣΑΓΚΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΗΛΕΙΑΣ
|ΤΣΑΓΡΗΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΗΛΕΙΑΣ
|ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
|ΔΙΟΝΥΣΙΑ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΗΛΕΙΑΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αυτοδιοικητικές εκλογές 2023 – Κάτω Αχαΐα: 347 υποψήφιοι στο ψηφοδέλτιο του Αλεξόπουλου για το μέλλον της Δυτικής Αχαΐας
Ο συνδυασμός «ΑΝΑπτυξιακή ΠΝΟΗ για τη Δυτική Αχαΐα» του υποψήφιου Δημάρχου Γρηγόρη Αλεξόπουλου υποβλήθηκε πλήρης στο μέγιστο επιτρεπόμενο όριο των υποψηφίων δημοτικών και τοπικών συμβούλων.
Γράψτε το σχόλιό σας