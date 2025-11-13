Περιμετρική Πάτρας: Κλειστή η έξοδος του κόμβου στα Μποζαΐτικα

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν το απόγευμα του Σαββάτου 8/11/2025 στα Μποζαΐτικα Πάτρας, δεν πραγματοποιήθηκαν οι ασφαλτικές εργασίες επί της οδού Διοδώρου.

Οι εν λόγω εργασίες θα πραγματοποιηθούν, σήμερα Πέμπτη 13/11/2025 από τις 7 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η έξοδος του ανισόπεδου κόμβου Κ1 της Περιμετρικής Πατρών προς την οδό Διοδώρου στο ρεύμα προς Αθήνα θα παραμείνει κλειστή και η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τον ανισόπεδο κόμβο Ρίου.

Επί της οδού Διοδώρου η κυκλοφορία θα εξυπηρετείται από την παράπλευρη οδό με την βοήθεια σηματωρών, προκειμένου να γίνεται διευθέτηση της κυκλοφορίας με ασφάλεια.

