Περιμετρική Πάτρας: Μεγάλες ζημιές, αλλά σώθηκε από τη φωτιά, οι εργασίες αποκατάστασης ΦΩΤΟ

Σε αγώνα δρόμου για την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η φωτιά πυρκαγιά στην Ευρεία Παράκαμψη Πατρών (Περιμετρική) έχει επιδοθεί η Ολυμπία Οδός.

Ηδη, το μεγαλύτερο μέρος των αρχικών βλαβών έχει αποκατασταθεί, έστω κι αν η κυκλοφορία διεξάγεται σε κάποια μεγάλα σημεία με περιοριστικά μέτρα, σε μία λωρίδα ανά κατεύθυνση και μειωμένα όρια ταχύτητας.

Το προσωπικό του Λειτουργού συμμετείχε ενεργά στις προσπάθειες κατάσβεσης και στη συνέχεια προχώρησε σε προσωρινές αποκαταστάσεις κρίσιμων συστημάτων, ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία των σηράγγων. Η Ολυμπία Οδός αναφέρει στην «Πελοπόννησο» ότι τα μέτρα αυτά ήταν καθοριστικά για να μπορέσει η Ευρεία

Παράκαμψη Πατρών να παραμείνει σε λειτουργία, έστω και υπό περιορισμούς.

Η πλήρης αποκατάσταση απαιτεί εκτεταμένες εργασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν:

– Απομάκρυνση της καμένης φυτοκάλυψης

– Προσωρινή ενίσχυση πρανών για αποφυγή λασπορροών

-Μελέτες και έργα για τη μόνιμη αποκατάσταση πρανών

-Ανανέωση της φυτοκάλυψης και του δικτύου άρδευσης

-Αντικατάσταση καμένων πινακίδων

-Νέες υποδομές για διέλευση καλωδίων και αντικατάσταση καμένων δικτύων

-Αποκατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που υπέστη ζημιές.

Η κοινοπραξία επισημαίνει ότι το παλιό Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας διασώθηκε χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των ίδιων των εργαζομένων.

ΚΟΣΤΟΣ

Στο παρόν στάδιο ολοκληρώνεται η αποτίμηση των ζημιών -εμφανών και αφανών- ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι μελέτες για την αποκατάσταση των πρανών. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η διάβρωση και η αστάθεια που μπορεί να προκύψουν λόγω της απώλειας φυτοκάλυψης. Η εκτίμηση χρόνου και κόστους είναι σε εξέλιξη, ωστόσο η Ολυμπία Οδός τονίζει ότι το έργο είναι ασφαλισμένο για ζημιές από καιρικά φαινόμενα.

Υπογραμμίζεται, πάντως, ότι οι πλαγιές και τα πρανή εκτός του έργου παραχώρησης δεν εμπίπτουν στις υποχρεώσεις της εταιρείας, αλλά στο Δημόσιο, το οποίο καλείται να τα σταθεροποιήσει πριν τον επερχόμενο χειμώνα.

Η Ολυμπία Οδός τονίζει ότι τα συστήματα πυρόσβεσης και έκτακτης ανάγκης στις σήραγγες λειτούργησαν όπως προβλεπόταν. Ο εξοπλισμός επέτρεψε τον έγκαιρο αποκλεισμό της κυκλοφορίας και την ασφαλή εκτροπή των οχημάτων, διευκολύνοντας παράλληλα την Πυροσβεστική.

Ακόμη και μετά τη διακοπή ηλεκτροδότησης από το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, οι γεννήτριες έκτακτης ανάγκης λειτούργησαν αυτόματα, εξασφαλίζοντας τη συνεχή παροχή νερού στα αντλιοστάσια. Οπως σημειώνεται, αν και τα συστήματα αυτά έχουν σχεδιαστεί για έκτακτα περιστατικά εντός σηράγγων, αποδείχθηκαν καθοριστικά και για την αποτροπή μεγαλύτερης καταστροφής από τη δασική πυρκαγιά.

Κατά τη διάρκεια της κρίσης υπήρξε πλήρης κινητοποίηση προσωπικού και υπεργολάβων, βάσει προβλεπόμενων διαδικασιών. Αυτή η ετοιμότητα, σύμφωνα με την Ολυμπία Οδό, είναι και ο λόγος που ο δρόμος παραμένει σε λειτουργία σήμερα, έστω με περιορισμούς.

Η στατική, γεωλογική και ηλεκτρομηχανολογική επάρκεια των εγκαταστάσεων (εξαερισμός, φωτισμός, σήμανση) ελέγχεται συστηματικά από εξειδικευμένο προσωπικό, διαπιστευμένους μελετητές και τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες (ΕΥΔΕ ΚΣΕΣΠ, Δ17). Τα ευρήματα κοινοποιούνται στους ανεξάρτητους πραγματογνώμονες των ασφαλιστικών εταιρειών, πριν υλοποιηθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις.

Ολοκληρώνεται η αποτίμηση των ζημιών, τόσο των εμφανών όσο και των «κρυφών».

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ:

> Το αρδευτικό δίκτυο

> Τμήματα της κατακόρυφης σήμανσης

> Καλωδιώσεις και εξοπλισμός ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων

> Καταστράφηκαν φράχτες μήκους περίπου 3,6χλμ.

> Υδραυλικά έργα απορροής και διευθέτησης ομβρίων σε τέσσερις γέφυρες.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΕΜΕΙΝΑΝ ΑΝΕΠΗΡΕΑΣΤΕΣ:

> Οι τέσσερις υποσταθμοί και ο βασικός εξοπλισμός μέσα στις σήραγγες

> Μέρος του βασικού εξοπλισμού επί της ανοιχτής οδοποιίας.

ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ:

> Ο φωτισμός, ο αερισμός, η εποπτεία και ο έλεγχος σηράγγων, η ηλεκτροδότηση, ο οδοφωτισμός, το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και η πυρόσβεση.

ΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ:

> Το σύστημα σηματοδότησης και διαχείρισης της κυκλοφορίας σηράγγων, καμερών και των ραδιοεπικοινωνιών μέσα στις σήραγγες

> Ενίσχυση των πρανών και αποκατάσταση της καμένης φυτοκάλυψης

> Αντικατάσταση καμένων πινακίδων, καλωδίων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ θα καλυφθεί από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια τα οποία έχει ο Παραχωρησιούχος για αντίστοιχες ζημιές.

