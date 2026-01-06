Περιμετρική Πατρών: Στο μπλόκο των αγροτών αντιπροσωπεία της «Νίκης» ΦΩΤΟ

Στο μπλόκο των αγροτών στον κόμβο της Εγλυκάδας στην Περιμετρική Πατρών, βρέθηκε χθες Δευτέρα 5/1/2026 αντιπροσωπεία της Νομαρχιακής Κοινότητας Αχαΐας του Δημοκρατικού Πατριωτικού Λαϊκού Κινήματος ΝΙΚΗ, με επικεφαλής τον Βουλευτή Σπυρίδωνα Τσιρώνη και τον Νομαρχιακό Υπεύθυνο Τηλέμαχο Κορμπάκη.

Τα στελέχη της ΝΙΚΗΣ συνομίλησαν με τους αγρότες και εξέφρασαν για πολλοστή φορά την υποστήριξη του Κινήματος στον δίκαιο αγώνα τους. Ο κ. Τσιρώνης, από την πλευρά του, τόνισε τη σπουδαιότητα της κινητοποίησης για τη διάσωση της Πρωτογενούς Παραγωγής και – κατ΄ επέκταση – της αυτάρκειας της Χώρας μας σε αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα, κάτι που, σύμφωνα με τον Αχαιό Βουλευτή, δεν φαίνεται να απασχολεί την Κυβέρνηση.

