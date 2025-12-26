Περίπατοι στη χαμένη Πάτρα – Συλλογικό ημερολόγιο Γιώργου Παναγιωτόπουλου

Μια από τις πιο αγαπημένες και διαχρονικές απολαύσεις των Πατρινών ήταν οι μικροί περίπατοι στις κοντινές εξοχές και η γαλήνη που προσέφεραν τα εξοχικά κέντρα. Από τις αρχές του 20ού αιώνα έως τη δεκαετία του ’50, τα νότια παραθαλάσσια προάστια της Πάτρας με το ήπιο κλίμα, τα καθαρά αναβλύζοντα νερά και τις βατές ακρογιαλιές αποτέλεσαν χώρο αναψυχής για μικρούς και μεγάλους.

Οι Ιτιές με τα κρυστάλλινα, δροσερά τους νερά, τα όμορφα εξοχικά κέντρα και τις φιλόξενες αυλές, καθώς και τα Εγγλέζικα, οι κατοικίες των επιφανών Πατρινών, ήταν για πολλές δεκαετίες σημεία συνάντησης και χαλάρωσης, όπου η πόλη έμοιαζε να βρίσκει ανάσα και γαλήνη. Ανοιξη και φθινόπωρο, οι επισκέψεις εκτείνονταν και στα νοτιοανατολικά μεσόγεια προάστια, όπως η Εγλυκάδα, το Γηροκομείο, το Χαλίλι και το Κλάους, αλλά και στις παρυφές της πόλης -στον Αγιο Ανδρέα, το Φλοίσβο, το Κουκούλι- δημιουργώντας εικόνες μιας Πάτρας που ζούσε σε αρμονία με τη φύση και τον χρόνο.

Αυτή η εποχή ξαναζωντανεύει σήμερα μέσα από τις σελίδες του συλλεκτικού ημερολογίου για το 2026, που εκδίδει ανελλιπώς σε μερικές εκατοντάδες αντίτυπα και με δικά του έξοδα, ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος.

Το ημερολόγιο με τίτλο «Εξοχαί και εξοχικά κέντρα», που δεν πωλείται, αλλά προσφέρεται σε επιλεγμένους φίλους, επιχειρεί να κάνει έναν μικρό περίπατο στις εξοχές και τα εξοχικά κέντρα της Πάτρας, αναδεικνύοντας εικόνες νοσταλγίας, γαλήνης και ανθρώπινης ζεστασιάς που δύσκολα ξεχνιούνται. Περιλαμβάνει φωτογραφίες, από το προσωπικό αρχείο του Γιώργου Παναγιωτόπουλου. Κάθε σελίδα είναι ένας διάλογος με τον χρόνο, μια πρόσκληση να νιώσεις τη δροσιά των νερών, τη μυρωδιά των κήπων, το θρόισμα των φύλλων και τον αργό ρυθμό μιας εποχής που η πόλη ήξερε να ησυχάζει και να αναπνέει μαζί με τη φύση.

Στα νότια παραθαλάσσια προάστια, η θάλασσα καθρέφτιζε τον ήλιο και τον ουρανό, ενώ τα μεσόγεια προάστια πρόσφεραν σκιά από τα δέντρα και ηρεμία μακριά από την καθημερινότητα. Οι βόρειες περιοχές, τα Μποζαΐτικα, ο Αγιος Γεώργιος, ο Αγιος Βασίλειος και τα Αραχωβίτικα, αναπτύχθηκαν μετά το 1960, με τη βιομηχανική άνθηση της πόλης, αλλά η μνήμη των παλαιών εξοχών παραμένει ζωντανή μέσα στο ημερολόγιο, σαν ένας θησαυρός που μεταφέρει το πνεύμα μιας άλλης Πάτρας στις επόμενες γενιές.

