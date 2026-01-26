“Περίπατος” για την Εθνική γυναικών στην πρεμιέρα, καθάρισε με 24-7 την Σλοβακία

Με πρωϊνό… ξεμούδιασμα έμοιαζε για την Εθνική μας ομάδα Υδατοσφαίρισης των Γυναικών το παιχνίδι με την αδύναμη Σλοβακία, αφού επιβλήθηκε με το ευρύ 24-7, στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, την Δευτέρα (26/1), που διεξάγεται στην Πορτογαλία με την πατρινή Αφροδίτη Μπιτσάκου να πετυχαίνει ένα γκολ.

Επόμενος αντίπαλος για το ελληνικό συγκρότημα είναι η Γαλλία, την Τρίτη (27/1) στις 19:00, ενώ θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του στον Α΄ Όμιλο της διοργάνωσης με τη Γερμανία, την Πέμπτη (29/1) στις 15:45.

Στη Β΄ φάση, η Εθνική μας θα ενταχθεί στον Ε΄ Όμιλο, όπου θα αντιμετωπίσει τους πρώτους δύο του Γ΄ ομίλου, τον οποίο απαρτίζουν Ιταλία, Σερβία, Κροατία, Τουρκία και εξασφαλίζοντας μία από τις δύο προνομιούχες θέσεις, θα προκριθεί στους ημιτελικούς (3/2), ενώ ο τελικός και ο αγώνας για την τρίτη θέση είναι προγραμματισμένοι την Πέμπτη, 5/2.

Οι διεθνείς μας μετέτρεψαν το παιχνίδι με τη Σλοβακία σε παράσταση για έναν ρόλο, καθώς προηγήθηκαν με 8-0, λίγα δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος με την Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη να σκοράρει τέσσερις φορές. Στη συνέχεια, ανέλαβε δράση το νέο… αίμα της Εθνικής μας και ειδικότερα η 17χρονη Ανδρονίκη Καραγιάννη, με τη διαφορά στο σκορ να «εκτοξεύεται» στα 17 γκολ (23-6 και το τελικό 24-7).

Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στον Ομοσπονδιακό τεχνικό Χάρη Παυλίδη να δώσει χρόνο συμμετοχής στις 14 διεθνείς μας που είχε στη διάθεσή του (έμεινε εκτός η Ελένη Γρηγοροπούλου) και να δοκιμάσει διάφορα πράγματα. Μάλιστα, η Εθνική μας είχε πλουραλισμό στην επίθεση αφού σκόραραν δέκα παίκτριες με την Καραγιάνη να πετυχαίνει πέντε γκολ.

Οκτάλεπτα: 8-1, 5-3, 7-1, 4-2

ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελ. Πλευρίτου 2, Τριχά 3, Φουντωτού 1, Ξενάκη 2, Νίνου 1, Πάτρα, Σιούτη 2, Βασ. Πλευρίτου 3, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 4, Καρύτσα, Μπιτσάκου 1, Καραγιάννη 5.

ΣΛΟΒΑΚΙΑ (Νούζια Ραγκούσα): Ματούσκοβα, Γκαραντσόβσκα 1, Βιταλιάνο 2, Μπαρανοβίτσοβα 1, Ντρζίκοβα, Σεντλάκοβα 1, Κάτσκοβα 1, Κιερνόζοβα, Στανκοβιάνσκα, Τέλιπκο, Χολίτσοβα 1, Τουριάκοβα, Πέτσοβα, Βάργκοβα.

Πηγή: KOE

