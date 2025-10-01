Περιπέτεια υγείας για επικεφαλής παράταξης, το μήνυμα στα social

Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Δήμου Ερυμάνθου, Διαμαντής Κανελλόπουλος, τις προηγούμενες μέρες πέρασε μια περιπέτεια υγείας με αποτέλεσμα να χρειαστεί να χειρουργηθεί στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Ρίου.

Την είδηση έκανε γνωστός ο ίδιος με μήνυμα του στα social media και πολλοί ήταν αυτοί που έσπευσαν να του ευχηθούν περαστικά.

Η ανάρτηση του: «Καλημέρα και καλό μήνα σε όλους! Ήθελα να σας ενημερώσω ότι δεν ήμουν διαθέσιμος στις τηλεφωνικές κλήσεις τις τελευταίες ημέρες λόγω μιας μικρής χειρουργικής επέμβασης.

Όλα πήγαν καλά και είμαι σε φάση ανάρρωσης. Σύντομα θα επανέλθω πλήρως! Ευχαριστώ για την κατανόηση».

