Περισσότεροι από 155.000 Ρώσοι νεκροί στον πόλεμο στην Ουκρανία

Το 44% όλων των εθελοντών που σκοτώθηκαν είναι άνδρες ηλικίας 45-55 ετών. Η μέση ηλικία των νεκρών στρατιωτικών είναι τα 38 έτη

12 Δεκ. 2025 19:19
Συνολικά τα ονόματα 155.368 Ρώσων στρατιωτικών, που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της εισβολής στην Ουκρανία, ταυτοποίησε το BBC σε συνεργασία με τον ρωσικό ιστότοπο ερευνητικής δημοσιογραφία Mediazona (ο οποίος έχει χαρακτηριστεί από τις ρωσικές αρχές «ξένος πράκτορας») και ομάδα εθελοντών.

Οι εθελοντές, που υπέγραψαν σύμβαση με τον ρωσικό στρατό μετά την έναρξη του πολέμου, αποτελούν ήδη το 30% των Ρώσων στρατιωτικών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο, ενώ ένα χρόνο πριν αποτελούσαν το 15%.

Το 44% όλων των εθελοντών που σκοτώθηκαν είναι άνδρες ηλικίας 45-55 ετών. Η μέση ηλικία των νεκρών στρατιωτικών είναι τα 38 έτη.

Βάσει των νεκρολογιών και των δηλώσεων που έχουν κάνει οι συγγενείς τους, μπορεί να συμπεράνει κανείς, γράφει το BBC, ότι η πλειοψηφία όσων υπέγραψαν σύμβαση μετά το 2022 το έκαναν οικειοθελώς, επισημαίνοντας ωστόσο ότι υπήρξαν περιπτώσεις εξαναγκασμού.

