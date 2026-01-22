Περισσότεροι από 3.000 νεκροί στο Ιράν, κλείνουν εφημερίδες, δημεύονται περιουσίες

Εντείνεται στο Ιράν η καταστολή μετά τις μαζικές διαδηλώσεις.

22 Ιαν. 2026 7:39
Pelop News

Σε νέα φάση σκληρής καταστολής περνά το Ιράν, μετά το κύμα μαζικών διαδηλώσεων που συγκλόνισε τη χώρα, με τις αρχές να προχωρούν σε συλλήψεις, κατασχέσεις περιουσιών και κλείσιμο επιχειρήσεων προσώπων που κατηγορούνται ότι υποκίνησαν την κοινωνική αναταραχή.

Η εισαγγελία της Τεχεράνης ανακοίνωσε ότι έχουν ανοίξει υποθέσεις εις βάρος 15 αθλητών και ηθοποιών, καθώς και 10 υπογραφόντων ανακοίνωσης της Cinema House, του βασικού φορέα της ιρανικής κινηματογραφικής βιομηχανίας. Οι αρχές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο οι περιουσίες τους να χρησιμοποιηθούν για την αποζημίωση ζημιών σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, εφόσον καταδικαστούν.

Ήδη, περιουσιακά στοιχεία ορισμένων έχουν κατασχεθεί, ενώ κρατικά μέσα μετέδωσαν ότι περίπου 60 καφέ και επιχειρήσεις φέρονται να συνδέονται «άμεσα ή έμμεσα» με ενέργειες που χαρακτηρίζονται «τρομοκρατικές».

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε την Τετάρτη 21/1/2026, ότι συνολικά 3.117 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του μεγάλου κινήματος αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, το οποίο καταστάλθηκε αιματηρά, επικαλούμενη το Ιρανικό Ίδρυμα Βετεράνων Πολέμου και Μαρτύρων.

Ιράν: Φίμωση ΜΜΕ και κατηγορίες για «ψευδείς ειδήσεις»

Η καταστολή στο Ιράν επεκτείνεται και στον Τύπο. Οι δικαστικές αρχές έκλεισαν την εφημερίδα Ham-Mihan, μία από τις πιο γνωστές μεταρρυθμιστικές φωνές της χώρας, μετά από ρεπορτάζ για την κατάσταση των νοσοκομείων κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Παράλληλα, μία ειδησεογραφική υπηρεσία και μία ενημερωτική ιστοσελίδα αντιμετωπίζουν κατηγορίες για «διάδοση ψευδών ειδήσεων», ενώ το εκτεταμένο μπλακάουτ στο διαδίκτυο που επιβλήθηκε στις αρχές του μήνα παραμένει σε μεγάλο βαθμό σε ισχύ.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση του προέδρου Μασούντ Πεζεσκιαν επιχειρεί να εκτονώσει την κοινωνική ένταση με οικονομικά μέτρα: υπόσχεται σταδιακή αποκατάσταση του διαδικτύου, αποζημιώσεις στις οικογένειες των θυμάτων, με τους περισσότερους νεκρούς να χαρακτηρίζονται «μάρτυρες», καθώς και παροχές σε στέγαση, εκπαίδευση και μισθούς.

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22.01.2026
