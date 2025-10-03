Περιστέρι: Γάμος παραλίγο να τιναχθεί στον αέρα σε...κοσμηματοπωλείο, στα κρατητήρια γαμπρός και κουμπάρος!

Ένα απλό ζήτημα με παραγγελία ρολογιού αξίας 550 ευρώ μετατράπηκε σε έντονο επεισόδιο στο Περιστέρι, παραλίγο να αναβάλει τον γάμο γαμπρού και νύφης με εκατοντάδες καλεσμένους.

Σύμφωνα με την οικογένεια του γαμπρού, η παραγγελία είχε γίνει τον Μάιο και υπήρχε συμφωνητικό για παράδοση εντός τριών μηνών. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας με τον κοσμηματοπώλη, το ρολόι δεν είχε παραδοθεί, οπότε ο γαμπρός και ο κουμπάρος επισκέφθηκαν το κατάστημα για να ζητήσουν επιστροφή των χρημάτων τους.

Η συζήτηση εξελίχθηκε σε έντονο καβγά με βρισιές και απειλές, ενώ, σύμφωνα με καταγγελίες, ο κοσμηματοπώλης και ο γιος του αντέδρασαν επιθετικά. Η αστυνομία επενέβη και οδήγησε στο τμήμα πέντε άτομα, κατηγορούμενα για εξύβριση, απειλές, σωματικές βλάβες και παραβίαση προσωπικών δεδομένων λόγω καταγραφής με κινητό.

Η νύφη βρέθηκε σε κατάσταση πανικού, καθώς η υπόθεση απειλούσε να αναβάλει το γάμο και το γλέντι. Τελικά, οι μηνύσεις αποσύρθηκαν από όλες τις πλευρές. Ο δικηγόρος του γαμπρού δήλωσε ότι πρόκειται για παρεξήγηση, με αποτέλεσμα οι εμπλεκόμενοι να αφεθούν ελεύθεροι και ο γάμος να πραγματοποιηθεί κανονικά.

Ο αδελφός του γαμπρού σχολίασε: «Θα μπορούσε να είχε λυθεί ήρεμα χωρίς να φτάσουμε στα δικαστήρια. Έπρεπε να περάσουμε όλα αυτά για να επιστραφούν τα χρήματα και να ζητηθεί μια συγγνώμη».

