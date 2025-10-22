Περιστέρι: Μητέρα και παιδί παρασύρθηκαν από αυτοκίνητο που ξέφυγε από την πορεία του

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Περιστέρι, όταν οδηγός κάμπριο αυτοκινήτου, που φέρεται να ήταν υπό την επήρεια ουσιών, παρέσυρε μητέρα και το μικρό παιδί της στην οδό Τζων Κέννεντυ.

Περιστέρι: Μητέρα και παιδί παρασύρθηκαν από αυτοκίνητο που ξέφυγε από την πορεία του
22 Οκτ. 2025 14:40
Pelop News

Το ατύχημα, που προκάλεσε αναστάτωση στη γειτονιά, σημειώθηκε όταν το όχημα ξέφυγε από την πορεία του και χτύπησε παρκαρισμένο αυτοκίνητο, το οποίο εκτινάχθηκε προς τα εμπρός, τραυματίζοντας τη γυναίκα και το παιδί που προσπαθούσαν να διασχίσουν τον δρόμο.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το δίχρονο παιδί εγκλωβίστηκε κάτω από το αυτοκίνητο, ενώ αυτόπτες μάρτυρες έσπευσαν να βοηθήσουν και να αποτρέψουν τον οδηγό από το να διαφύγει, αφαιρώντας του τα κλειδιά.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφεραν τη μητέρα και το παιδί στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ελαφρύτερους τραυματισμούς από ό,τι αρχικά φοβήθηκαν οι διασώστες, ενώ τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο οδηγός φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών τη στιγμή του ατυχήματος, ενώ εξετάζεται αν είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα λίγο πριν χάσει τον έλεγχο του οχήματος.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:44 Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Ανακοίνωση για τις 37 συλλήψεις μελών σπείρας που έπαιρνε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
16:36 Γαλλία: Νέα κλοπή μετά το Λούβρο: Στόχος ληστών το Μουσείο Denis Diderot – Τι πήραν
16:28 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Η Αμπελος, το Δίλημμα και η Λογική
16:23 ΠΓΕ: «Εκφράζουμε πλήρη εμπιστοσύνη στην τεχνική ηγεσία»
16:20 Τρίκαλα – Μαρτυρικός ο θάνατος της 54χρονης: Ο 18χρονος έσφιγγε την πετσέτα για αρκετά λεπτά
16:12 Χάρις Αλεξίου για Διονύση Σαββόπουλο: Υπήρξες φάρος στα σκοτάδια μου
16:04 Πάτρα: Δημοτική άρνηση για επιδότηση στα εισιτήρια φοιτητών – Ποιο το σκεπτικό και η αντίδραση Μπούρα
15:56 Τι είδους κοινωνία θέλουμε να είμαστε;
15:48 Κατρίνης: «Η δημοκρατία δεν φοβάται τη διαμαρτυρία, η κυβέρνηση φοβάται»
15:40 Τσιάρας: Δημιουργείται Εθνική Επιτροπή για την ευλογιά των προβάτων – Θα τιμωρείται ο παράνομος εμβολιασμός
15:27 Δημήτρης Μανιάτης: «Πάντα με φόβιζε η δημοσιογραφία μεταμφιεσμένη σε λογοτεχνία»
15:24 Ο Κωστής Μαραβέγιας αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο: «Κύριε Διονύση, σας αγαπώ πολύ»
15:16 Πειθαρχική δίωξη εις βάρος της ΑΕΚ για τον προπηλακισμό Λανουά
15:10 «Θα αναγεννηθούμε, μην αμφιβάλλετε»: Ο Διονύσης Σαββόπουλος στην Πάτρα, όπως τον θυμόμαστε
15:08 Πάτρα – Καταγγελία στο pelop.gr για την οδό Μονής Βατοπεδίου: «Χειμώνα – καλοκαίρι, ζούμε με τις λάσπες και τη σκόνη»
15:00 Η Υπουργός Παιδείας στη Φοιτητική Εστία Μεσολογγίου: Εγκαίνια με καλές ειδήσεις
14:56 Black Friday: Πώς οι εκπτώσεις «παίζουν» με τον εγκέφαλό μας – Τα ψυχολογικά τρικ και οι παγίδες πίσω από τις προσφορές
14:49 Αναθεώρηση 800-900 εκατ. ευρώ στο «Ελλάδα 2.0» – Παπαθανάσης: «Δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης»
14:47 Πιερρακάκης: «Το επόμενο βήμα είναι η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε κάθε πτυχή του κράτους και της οικονομίας»
14:44 Ωρωπός: Μητέρα έτρεξε στο αστυνομικό τμήμα με το αναίσθητο παιδί της – Συγκλονιστική διάσωση από την ΕΛΑΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 22/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ