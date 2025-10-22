Περιστέρι: Μητέρα και παιδί παρασύρθηκαν από αυτοκίνητο που ξέφυγε από την πορεία του

Το ατύχημα, που προκάλεσε αναστάτωση στη γειτονιά, σημειώθηκε όταν το όχημα ξέφυγε από την πορεία του και χτύπησε παρκαρισμένο αυτοκίνητο, το οποίο εκτινάχθηκε προς τα εμπρός, τραυματίζοντας τη γυναίκα και το παιδί που προσπαθούσαν να διασχίσουν τον δρόμο.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το δίχρονο παιδί εγκλωβίστηκε κάτω από το αυτοκίνητο, ενώ αυτόπτες μάρτυρες έσπευσαν να βοηθήσουν και να αποτρέψουν τον οδηγό από το να διαφύγει, αφαιρώντας του τα κλειδιά.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφεραν τη μητέρα και το παιδί στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ελαφρύτερους τραυματισμούς από ό,τι αρχικά φοβήθηκαν οι διασώστες, ενώ τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο οδηγός φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών τη στιγμή του ατυχήματος, ενώ εξετάζεται αν είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα λίγο πριν χάσει τον έλεγχο του οχήματος.

