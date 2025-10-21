Περιβάλλον με Υπογραφή Ανδρικόπουλος – Μια τοπική αλυσίδα δείχνει τον δρόμο της βιωσιμότητας

Με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας στην αγορά της Δυτικής Ελλάδας, η πατρινή αλυσίδα ενσωματώνει τη βιωσιμότητα σε κάθε επίπεδο λειτουργίας της – από τις υποδομές μέχρι την καθημερινή εμπειρία του πελάτη.

21 Οκτ. 2025 15:08
Σε μια εποχή όπου η περιβαλλοντική ευθύνη δεν είναι απλώς μια επιλογή, αλλά προτεραιότητα, τα σούπερ μάρκετ Ανδρικόπουλος αποδεικνύουν ότι η πράσινη μετάβαση μπορεί να έχει τοπικό πρόσωπο και ουσιαστικό περιεχόμενο.

Πιο πρόσφατα, η εταιρεία προχώρησε στην ανακαίνιση δύο καταστημάτων της, στη Νικήτα 60-66, στα Υψηλά Αλώνια και στην Μαιζώνος 205 & Τριών Ναυάρχων. Πρόκειται για μια ανανέωση που ξεπερνά την αισθητική και ανταποκρίνεται σε ένα ευρύτερο στρατηγικό σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης. Τα νέα ψυγεία χαμηλής κατανάλωσης, ο φωτισμός LED υψηλής απόδοσης, τα φιλικά προς το περιβάλλον συστήματα κλιματισμού και η βελτιωμένη εργονομία των χώρων πώλησης συνθέτουν ένα πρότυπο καταστήματος φιλικό προς το περιβάλλον και τον καταναλωτή.

Επιπλέον, η εταιρεία έχει ξεκινήσει ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα κατασκευής φωτοβολταϊκών πάρκων, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2026 και θα καλύπτει περίπου το 80% της ενεργειακής κατανάλωσης της εταιρείας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που επιβεβαιώνει τη δέσμευση της επιχείρησης για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και προώθηση της ανανεώσιμης ενέργειας.

Η περιβαλλοντική δράση της εταιρείας επεκτείνεται και στην καθημερινή λειτουργία όλων των καταστημάτων και των αποθηκών, όπου εφαρμόζονται πρακτικές ανακύκλωσης χαρτιού και πλαστικού, τόσο στους χώρους πώλησης όσο και στα γραφεία της εταιρείας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών, μέσω συνεργασιών με εξειδικευμένους φορείς ανακύκλωσης. Μόνο το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, η εταιρεία ανακύκλωσε περισσότερα από 545 τόνους χαρτιού και 45 τόνους νάιλον, μέσα από οργανωμένες δράσεις συλλογής υλικών συσκευασίας που εφαρμόζονται συστηματικά στα καταστήματα και στα γραφεία της.

Στα επιλεγμένα καταστήματα Ανδρικόπουλος, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να ανακυκλώνουν λάμπες και μπαταρίες, ενώ σε όλα τα καταστήματα εφαρμόζονται δράσεις ανακύκλωσης χαρτιού και πλαστικού, συμβάλλοντας ενεργά στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης.

Ιδιαίτερα αξιόλογη είναι η μακροχρόνια συμμετοχή της εταιρείας στη δράση «We Help The Hope», για τη συλλογή πλαστικών καπακιών. Από το 2019 έως σήμερα, έχουν συλλεχθεί συνολικά άνω των 24 τόνων καπακιών, εκ των οποίων οι 4 τόνοι έχουν ήδη μετατραπεί σε αναπηρικά αμαξίδια για το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας». Μια πράξη που ενώνει την οικολογία με την κοινωνική προσφορά.

Ακολουθώντας τη φιλοσοφία ότι «το περιβάλλον είναι το σπίτι μας», τα σούπερ μάρκετ Ανδρικόπουλος αποδεικνύουν καθημερινά πως η επιχειρηματική ανάπτυξη μπορεί να συνυπάρχει αρμονικά με τον σεβασμό στη φύση και στην τοπική κοινότητα. Από την ανακύκλωση και τις ενεργειακές λύσεις, έως τις πράξεις προσφοράς και ευαισθητοποίησης, η αλυσίδα αναδεικνύεται σε έναν πραγματικό σύμμαχο του περιβάλλοντος στη Δυτική Ελλάδα — έναν σύμμαχο που μεγαλώνει, εξελίσσεται και συνεχίζει να επενδύει σε ένα πιο πράσινο αύριο, για όλους.
