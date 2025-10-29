Περιβαλλοντικό σκάνδαλο στον Λούρο: 200 τόνοι αποβλήτων από την Κέρκυρα θάφτηκαν δίπλα στο ποτάμι

Μια υπόθεση που προκαλεί οργή και ανησυχία έρχεται στο φως στην Πρέβεζα, καθώς αποκαλύφθηκε ότι απόβλητα από κατεστραμμένο κατάστημα κατεψυγμένων στην Κέρκυρα μεταφέρθηκαν και ενταφιάστηκαν παράνομα στη Φιλιππιάδα, σε μικρή απόσταση από τον ποταμό Λούρο. Πρόκειται για κρέατα, ψάρια, πλαστικά και συσκευασμένα τρόφιμα ζωικής προέλευσης που ρίχτηκαν στο προαύλιο ιδιωτικής εταιρείας, χωρίς καμία περιβαλλοντική άδεια ή τήρηση κανόνων ασφαλείας.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών ατόμων, ηλικίας 28, 46 και 64 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη δώδεκα άτομα, για τα οποία σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 28χρονος φέρεται να εκτέλεσε εντολή 40χρονου επιχειρηματία, οργανώνοντας τη μεταφορά οκτώ φορτηγών με τα επικίνδυνα απόβλητα από την Κέρκυρα προς την Πρέβεζα.

Η δήλωση του Δήμου Ζηρού

Ο Δήμος Ζηρού σε ανακοίνωσή του τόνισε πως δεν είχε καμία εμπλοκή ή γνώση στη μεταφορά και ταφή των αποβλήτων, ζητώντας απαντήσεις για το ποιοι έδωσαν την εντολή και πώς επετράπη η μεταφορά σε χώρο δίπλα σε ένα τόσο ευαίσθητο οικοσύστημα. Παράλληλα, έκανε λόγο για έντονη δυσοσμία στην περιοχή, η οποία έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους, ζητώντας την άμεση απομάκρυνση και ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων.





Αστυνομική και περιβαλλοντική έρευνα σε εξέλιξη

Στο σημείο έχουν πραγματοποιηθεί αυτοψίες από την Επιθεώρηση Περιβάλλοντος Βορείου Ελλάδος και την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, που αξιολογούν το μέγεθος της ρύπανσης. Ο χώρος παραμένει αποκλεισμένος και φυλάσσεται από την αστυνομία, ενώ οι αρχές εξετάζουν πιθανή ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα.

Ο Δήμος Ζηρού έχει δηλώσει πως θα κινηθεί νομικά για την προάσπιση της δημόσιας υγείας και της περιβαλλοντικής ασφάλειας, τονίζοντας πως «η διαφάνεια και η προστασία των πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτες αρχές».

