Περού: 15 νεκροί, μεταξύ των οποίων 7 παιδιά, σε συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου

Τραγωδία σημειώθηκε στο Περού όταν στρατιωτικό ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη, σκοτώνοντας όλους τους επιβαίνοντες. Το δυστύχημα συνέβη ενώ το ελικόπτερο συμμετείχε σε αποστολή έρευνας και διάσωσης μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή Αρεκίπα.

Το ελικόπτερο έχασε την επαφή μέσω ασυρμάτου χθες το απόγευμα, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να ξεκινήσουν άμεσα έρευνες. Συντρίμμια εντοπίστηκαν αργότερα, επιβεβαιώνοντας τον θάνατο και των 15 επιβαινόντων.

Τα θύματα

Η Περουβιανή Πολεμική Αεροπορία γνωστοποίησε τα ονόματα των τεσσάρων μελών του πληρώματος που έχασαν τη ζωή τους:

Sergio Danner Paucar Centurión

Luis Fernando Huertas Cárcamo

Kamila Chapi Anchapuri Jove

Leiner Aguirre Huamán

Ανάμεσα στους 11 πολίτες που επέβαιναν ήταν 7 παιδιά, με ηλικίες 3, 10, 14, 15 και 17 ετών (δύο παιδιά της ίδιας ηλικίας δεν διευκρινίστηκαν). Οι ενήλικες πολίτες ήταν ένας συνταγματάρχης 50 ετών και δύο γυναίκες 49 και 45 ετών.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Πολεμική Αεροπορία του Περού εξέφρασε «τα βαθύτατα συλλυπητήριά της και την απόλυτη αλληλεγγύη της στους συγγενείς των θυμάτων». Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια της συντριβής, ενώ οι πλημμύρες συνεχίζουν να προκαλούν προβλήματα στην περιοχή Αρεκίπα.

