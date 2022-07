Πέθανε η Ιβάνα Τραμπ

Την ανακοίνωση του θανάτου της πρώτης συζύγου του έκανε ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ της Πέμπτης, 14 Ιουλίου.

«Με μεγάλη θλίψη ενημερώνω όλους εκείνους που την αγαπούσαν, και είναι πολλοί, ότι η Ιβάνα Τραμπ απεβίωσε στο σπίτι της στη Νέα Υόρκη», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Ήταν μια υπέροχη, όμορφη και καταπληκτική γυναίκα, που έζησε μια σπουδαία και εμπνευσμένη ζωή. Το καμάρι και η χαρά της ήταν τα τρία της παιδιά, ο Ντόναλντ Τζούνιορ, η Ιβάνκα και ο Έρικ. Ήταν τόσο περήφανη γι’ αυτούς, όπως ήμασταν όλοι τόσο περήφανοι γι’ αυτήν. Αναπαύσου εν ειρήνη, Ιβάνα!», συμπλήρωσε.

Ανακοίνωση εξέδωσε και η οικογένεια Τραμπ. «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, Ιβάνα Τραμπ. Η μητέρα μας ήταν μια απίστευτη γυναίκα – μια δύναμη στις επιχειρήσεις, μια αθλήτρια παγκόσμιας κλάσης, μια ακτινοβόλα ομορφιά και μια στοργική μητέρα και φίλη. Η Ιβάνα Τραμπ ήταν μια επιζήσασα», ανέφερε.

