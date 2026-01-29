Πέθανε η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου, το συγκινητικό «αντίο»

Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου, Κική έφυγε από τη ζωή, με τον παρουσιαστή να κάνει γνωστή τη δυσάρεστη είδηση με ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram το πρωί της Πέμπτης 29/01/2026.

Ανέβασε μία φωτογραφία που κρατά το χέρι της μητέρας του και τη συνοδεύει με ένα μήνυμα που «ραγίζει καρδιές».

«Μαμά αυτό ήτανε… τέλειωσε, πήγαινε να ξεκουραστείς, ταλαιπωρήθηκες πολύ, δεν μπορούσαμε πια να κάνουμε τίποτα άλλο… Σ´ευχαριστώ για όλα… ευτυχώς προλάβαμε και τα είπαμε…

Βέβαια θα θέλαμε άλλη μια ζωή να μιλάμε, αλλά την άλλη φορά που θα ανταμώσουμε θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας, στο υπόσχομαι… Εύχομαι να κατάφερα να σου δώσω λίγη χαρά σαν γιος, και συγχώρα με για όσα δεν κατάφερα…

Καλή αντάμωση και όταν ξαναβρεθούμε θέλω να τρέξεις από μακριά και να μου κάνεις αυτή τη μοναδική σου αγκαλιά, που έπαιρνε όλα τα προβλήματα, και εκείνο το χάδι στο μέτωπο που με το που με ακουμπούσες “έπεφτα” σε όνειρα… όμορφα όνειρα…

Αντίο, μαμά, καλό ταξίδι… Σε ευχαριστώ για όλα!!!».

