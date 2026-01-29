Πέθανε η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου, το συγκινητικό «αντίο»

Την είδηση του θανάτου της μητέρας του έκανε γνωστή με διαδικτυακή ανάρτηση, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Πέθανε η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου, το συγκινητικό «αντίο»
29 Ιαν. 2026 8:27
Pelop News

Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου, Κική έφυγε από τη ζωή, με τον παρουσιαστή να κάνει γνωστή τη δυσάρεστη είδηση με ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram το πρωί της Πέμπτης 29/01/2026.

Ανέβασε μία φωτογραφία που κρατά το χέρι της μητέρας του και τη συνοδεύει με ένα μήνυμα που «ραγίζει καρδιές».

«Μαμά αυτό ήτανε… τέλειωσε, πήγαινε να ξεκουραστείς, ταλαιπωρήθηκες πολύ, δεν μπορούσαμε πια να κάνουμε τίποτα άλλο… Σ´ευχαριστώ για όλα… ευτυχώς προλάβαμε και τα είπαμε…

Βέβαια θα θέλαμε άλλη μια ζωή να μιλάμε, αλλά την άλλη φορά που θα ανταμώσουμε θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας, στο υπόσχομαι… Εύχομαι να κατάφερα να σου δώσω λίγη χαρά σαν γιος, και συγχώρα με για όσα δεν κατάφερα…

Καλή αντάμωση και όταν ξαναβρεθούμε θέλω να τρέξεις από μακριά και να μου κάνεις αυτή τη μοναδική σου αγκαλιά, που έπαιρνε όλα τα προβλήματα, και εκείνο το χάδι στο μέτωπο που με το που με ακουμπούσες “έπεφτα” σε όνειρα… όμορφα όνειρα…
Αντίο, μαμά, καλό ταξίδι… Σε ευχαριστώ για όλα!!!».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
8:28 Στη Φρανκφούρτη ο Κ. Πιερρακάκης: Επαφές με Λαγκάρντ και οικονομικούς παράγοντες
8:27 Πέθανε η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου, το συγκινητικό «αντίο»
8:22 Κάτω Πατήσια: Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου μετά από ληστεία, σε σοβαρή κατάσταση στο ΚΑΤ
8:16 Κλιμάκωση στην αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ιράν: Ο Τραμπ απειλεί με «τεράστια αρμάδα»
8:12 ΒΙΝΤΕΟ από την «ιστορική» κατάσχεση 4,9 τόνων κοκαΐνης στη Γουατεμάλα
8:09 Στο Πεκίνο ο Κιρ Στάρμερ: Συνάντηση με Σι Τζινπίνγκ – Εστίαση σε εμπόριο και ασφάλεια
7:59 ΦΠΑ στην Ελλάδα: Οι υψηλοί συντελεστές, οι εξαιρέσεις και το βάρος στους οικονομικά ευάλωτους
7:58 Νέα σύλληψη στο «θρίλερ» των δυο σορών γυναικών στη Θεσσαλονίκη
7:55 Τρίκαλα: Πολύμηνη διαρροή προπανίου πίσω από την τραγωδία στη «Βιολάντα» – Στον εισαγγελέα τα πορίσματα, σήμερα και αύριο Παρασκευή οι κηδείες
7:45 Ανεπαρκής προστασία
7:43 Τραγωδία στην Κολομβία: Συντριβή αεροσκάφους με 15 νεκρούς
7:35 Στη φρεγάτα «Κίμων» σήμερα η ανανεώση της αμυντικής συνεργασία Ελλάδας – Γαλλίας
7:24 Δυστύχημα Ρουμανία: Αεροδιακομιδή τραυματιών και σορών σήμερα στην Ελλάδα
7:12 Καιρός: Καταιγίδες και χαλάζι στη Δυτική Ελλάδα, η κίνηση στους δρόμους, η πρόγνωση για την Πάτρα
0:04 Εποποιία του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ, θρυλική βραδιά και πρόκριση!
23:57 Η αυτοκτονία είναι η τρίτη αιτία θανάτου για άτομα ηλικίας 15 – 29 ετών
23:39 Πληρωμές: Ποια επιδόματα του ΟΠΕΚΑ θα εκταμιευτούν την Παρασκευή, οι δικαιούχοι
23:21 «Είμαι κοντά στους οικείους και σε όλους τους οπαδούς του ΠΑΟΚ», συντετριμμένος ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος επισκέφθηκε την Τούμπα
22:55 «Είναι ένα θλιβερό γεγονός για όλους τους Έλληνες», ο Τσιμίκας για την τραγωδία στη Ρουμανία
22:45 Μενεγάκη: Η κόρη της, Βαλέρια Λάτσιου, έγινε 18 ετών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ