Πέθανε η τραγουδίστρια Marianne Faithfull

“Έφυγε” από τη ζωή η τραγουδίστρια και ηθοποιός Marianne Faithfull σε ηλικία 78 ετών, δήλωσε ο εκπρόσωπός της.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της τραγουδίστριας, τραγουδοποιού και ηθοποιού Marianne Faithfull», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

«Η Marianne απεβίωσε ειρηνικά σήμερα στο Λονδίνο, παρέα με την αγαπημένη της οικογένεια. Θα μας λείψει πολύ».

Η Faithfull ήταν γνωστή για επιτυχίες όπως το «As Tears Go By» το οποίο έφτασε στο Top 10 του Ηνωμένου Βασιλείου το 1964 και «So Sad», και για πρωταγωνιστικούς ρόλους σε ταινίες όπως το 1968 στο The Girl On A Motorcycle.

