Πέθανε η τραγουδίστρια Νατάσα Μωϋσόγλου

Οι λεπτομέρειες για τον θάνατό της δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές

27 Απρ. 2026 19:11
Pelop News

Πένθος στην οικογένεια της και στον καλλιτεχνικό χώρο, καθώς πέθανε η τραγουδίστρια Νατάσα Μωϋσόγλου, με τη δυσάρεστη είδηση να γίνεται γνωστή από την κόρη του Μανώλη Ρασούλη.

Η Ναταλία Ρασούλη έκανε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πιο συγκεκριμένα στον λογαριασμό που διατηρεί στο Facebook, μέσα από την οποία γνωστοποίησε ότι η τραγουδίστρια πέθανε. Οι λεπτομέρειες για τον θάνατό της δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές.

«Η υπερταλαντούχα Νατάσα Μωϋσόγλου δεν είναι πια μαζί μας. Αδύνατον να το πιστέψω. Τη γνώρισα αρχικά εδώ στο Facebook και την ίδια προσωπικά στις συναυλίες που διοργανώσαμε για το κλείσιμο της ΕΡΤ που ήρθε να παίξει πιάνο και να τραγουδήσει. Είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό. Τι φωνή! Τι πιάνο έπαιζε! Τι ταλαντούχο πλάσμα!», έγραψε στην ανάρτηση της η Ναταλία Ρασούλη.

Δείτε την ανάρτησή της

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
Επιλογή ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ