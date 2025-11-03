Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Γκόγκος

Έσβησε εντελώς ξαφνικά στα 45 του χρόνια

03 Νοέ. 2025 22:11
Pelop News

Σοκ, θλίψη και συγκίνηση προκάλεσε η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του δημοσιογράφου Γιώργου Γκόγκου στη Ζάκυνθο.

Ο 45χρονος δημοσιογράφος έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο Ζακύνθου τον κρατήσουν στη ζωή.

Τα τελευταία χρόνια εργαζόταν στο ραδιόφωνο Prisma 90,2 ενώ είχε συνεργαστεί επί σειρά ετών με την εφημερίδα ΗΜΕΡΑ ,τον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΖ και αργότερα με το ΙΟΝΙΑΝ.

Η τοπική κοινωνία, οι συνάδελφοι του και οι φίλοι του ,τον αποχαιρετούν με βαθύ σεβασμό και συγκίνηση κρατώντας στη μνήμη τους έναν άνθρωπο ευγενικό, ειλικρινή, προσιτό και πάντα πρόθυμο να βοηθήσει.

Η απουσία του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στο χώρο της ενημέρωσης και στις καρδιές όσων των γνώρισαν.
