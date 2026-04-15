Πέθανε ο εικονολήπτης Γιάννης Τσούκας

Σαν κεραυνός έπεσε στις τάξεις των ανθρώπων των ΜΜΕ η είδηση του θανάτου του Γιάννη Τσούκα. Για όλους όσοι τον γνώρισαν, για δημοσιογράφους και τεχνικούς στην Ηλεία, δεν ήταν απλώς ένα δυσάρεστο γεγονός. Ήταν ένα τεράστιο σοκ που δύσκολα γίνεται αποδεκτό.

Δυστυχώς «έφυγε» πρόωρα και άδικα λίγο πριν συμπληρώσει τα 50 του χρόνια, αφήνοντας πίσω του μια σιωπή που πονά. Η μητέρα του ήταν εκείνη που τον βρήκε, χθες (14/4/2026) , στο κρεβάτι του χωρίς τις αισθήσεις του με τις στιγμές που ακολούθησαν να είναι δραματικές. Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε άμεσα, η διακομιδή στο νοσοκομείο του Πύργου έγινε με αγωνία, αλλά η ελπίδα… είχε ήδη χαθεί. Οι γιατροί απλώς επιβεβαίωσαν αυτό που κανείς δεν ήθελε να ακούσει.

Η σιωπηλή μάχη με αξιοπρέπεια

Ο Γιάννης τα τελευταία χρόνια έδινε τη δική του μάχη σιωπηλά με αξιοπρέπεια. Τα σοβαρά προβλήματα υγείας, που κλήθηκε να διαχειριστεί τον είχαν απομακρύνει από την καθημερινότητα, τον είχαν κρατήσει μακριά από τους ανθρώπους και τη δουλειά που αγαπούσε. Μάλιστα ένα αρκετά σοβαρό τροχαίο ατύχημα είχε αφήσει το αποτύπωμά του, όχι μόνο στο σώμα, αλλά και στην ψυχή του. Όμως ποτέ δεν το έβαλε κάτω. Με το μοναδικό πείσμα και τη δύναμη που τον διέκριναν προσπαθούσε πάντα να επιστρέψει και δεν τα παράτησε ποτέ!

Μάλιστα το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο μήνα είχε αρχίσει ξανά να στέκεται στα πόδια του -κυριολεκτικά και μεταφορικά. Επέστρεψε στη δουλειά, προσπαθούσε να ξαναβρεί τον ρυθμό του, να ενταχθεί ξανά σε όσα του είχαν λείψει. Εκεί που φαινόταν πως η ζωή του έδινε μια δεύτερη ευκαιρία, ήρθε το τέλος και κανείς δεν μπόρεσε να πιστέψει πως συνέβη το μεγάλο κακό.

Μια ζωής πίσω από την κάμερα

Ο Γιάννης Τσούκας άφησε το αποτύπωμά του στον χώρο της τηλεόρασης και της εικονοληψίας στην Ηλεία. Για πάνω από 20 χρόνια και συγκεκριμένα από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, υπηρέτησε με πάθος την ενημέρωση.

Υπήρξε για μία 4ετία ενεργό μέλος της Ολυμπιακής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, καλύπτοντας κυρίως εξωτερικά ρεπορτάζ και σημαντικά γεγονότα της περιοχής, ενώ τελευταία χρόνια εργαζόταν ως φωτορεπόρτερ στην ειδησεογραφική ιστοσελίδα ilialive

Άνθρωπος που ξεχώριζε

Όλοι όσοι τον γνώριζαν, ξέρουν καλά ότι ο Γιάννης δεν ήταν μόνο η δουλειά του. Ήταν άνθρωπος ξεχωριστός με καρδιά μικρού παιδιού. Με εκείνη τη σπάνια καλοσύνη που δεν τη συναντάς εύκολα.

Ήταν πάντα εκεί για τους άλλους – πρόθυμος να βοηθήσει, να στηρίξει, να δείξει. Για πολλούς ήταν «δάσκαλος». Όχι μόνο στην τεχνική της εικόνας, αλλά και στο ήθος της δουλειάς. Άνθρωπος που δεν κράτησε ποτέ τη γνώση για τον εαυτό του, αλλά τη μοίραζε απλόχερα.

Και πάντα με εκείνο το πηγαίο χιούμορ. Ακόμα και στα πιο δύσκολα ρεπορτάζ, στις πιο φορτισμένες στιγμές, έβρισκε έναν τρόπο να ελαφρύνει την ατμόσφαιρα. Να πει μια κουβέντα, να κάνει ένα αστείο, να θυμίσει σε όλους ότι, πέρα από την ένταση της δουλειάς, υπάρχει και η ανθρώπινη πλευρά.

