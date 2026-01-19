Πέθανε ο εμβληματικός σχεδιαστής μόδας Βαλεντίνο

Στα 93 του χρόνια «έφυγε» από τη ζωή ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας Βαλεντίνο. Ο θάνατός του ανακοινώθηκε από το ίδρυμά του. «Ο Βαλεντίνο Γκαραβάνι έφυγε από τη ζωή σήμερα στην κατοικία του στη Ρώμη, περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα», αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση που εκδόθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου.

Ο Βαλεντίνο γεννήθηκε στη Βογκέρα στις 11 Μαΐου 1932 και ήδη από παιδί, όπως θα διηγηθεί αργότερα, τον έλκυε το ωραίο. Ένα από τα περιστατικά που πέρασαν στον μύθο είναι η αποκάλυψη που βιώνει όταν, έφηβος ακόμη, συνοδεύει την οικογένειά του στην Όπερα της Βαρκελώνης. Εκεί, περιτριγυρισμένος από δεκάδες κομψές κυρίες ντυμένες στα κόκκινα, συνειδητοποιεί πόσο αυτό το χρώμα κολακεύει όλες και το επιλέγει ως το συμβολικό του χρώμα για πάντα.

Μετά τις σπουδές του στο Μιλάνο, το 1949 μετακομίζει στο Παρίσι, όπου φοιτά στην École des Beaux-Arts της Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Είναι μόλις 17 ετών. Εκείνη την εποχή οι Ιταλοί δεν χαίρουν μεγάλης εκτίμησης στη Γαλλία. Κερδίζει όμως το Βραβείο Woolmark (το ίδιο που εκτόξευσε την καριέρα του Καρλ Λάγκερφελντ), ξεκινά με πρακτική άσκηση δίπλα στον Ζαν Ντεσές και στη συνέχεια εργάζεται για τον Γκι Λαρός, τον οποίο γνωρίζει στο ατελιέ.

Όμως δεν του αρκεί: το 1959 επιστρέφει στην Ιταλία και εγκαθίσταται στη Ρώμη, τότε λίκνο της ιταλικής υψηλής ραπτικής. Οι πρώτες «επίσημες» φωτογραφίες τον δείχνουν να δουλεύει πάνω στο νυφικό της αδελφής του, ενώ ένα από τα πρώτα του φορέματα είναι ένα μέχρι το γόνατο, καλυμμένο με τριαντάφυλλα από τούλι που ξεκινούν από το ροζ και φτάνουν στο κόκκινο — ένα διακοσμητικό στοιχείο που θα επανέλθει στα χρόνια.

Το 1960, στη Via Venetto, συναντά τον Τζανκάρλο Τζιαμέτι, φοιτητή αρχιτεκτονικής. Είναι έρωτας με την πρώτη ματιά και η αρχή μιας από τις πιο σημαντικές, σταθερές και αποδοτικές συνεργασίες στη μόδα: ο Βαλεντίνο αφοσιώνεται ολοκληρωτικά στη δημιουργία, ενώ ο σύντροφός του, με πιο αποφασιστικό και αποτελεσματικό τρόπο, αναλαμβάνει τη διοίκηση. Μαζί είναι ασταμάτητοι. Η Νταϊάνα Βρίλαντ, που μοιράζεται με τον couturier την αγάπη για το κόκκινο, τους βαφτίζει «The Boys».

Το 1962 το brand κάνει το ντεμπούτο του στη Φλωρεντία, στο Pitti, στη Sala Bianca, αλλά η στιγμή που ο Βαλεντίνο περνά από σημαντικός οίκος μόδας σε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής έρχεται το 1967, όταν παρουσιάζει μια συλλογή εξ ολοκλήρου λευκή.

Η καριέρα του απογειώνεται. Ντύνει την Ελίζαμπεθ Τέιλορ στον γάμο της, καθώς και πολλές γαλαζοαίματες (όπως τη Μαρί Σαντάλ) και καμαρώνει ότι έξι ηθοποιοί έχουν κερδίσει Όσκαρ φορώντας δημιουργίες του: Τζούλια Ρόμπερτς (με vintage φόρεμα του 1992), Τζέσικα Λανγκ, Κέιτ Μπλάνσετ, Μερσέντες Ρουέλ, Σοφία Λόρεν, Τζέσικα Τάντι.

Το 1998 πουλά τον οίκο του για 300 εκατομμύρια δολάρια. Ο ίδιος και ο Τζιαμέτι διατηρούν τους ρόλους τους, όπως και το 2002, όταν το brand περνά στον όμιλο Μαρτζότο. Το 2006 τιμάται στο Παρίσι με τη Λεγεώνα της Τιμής.

Το 2007 ανακοινώνει την αποχώρησή του από τη δημόσια ζωή. Για να πει το δικό του «αντίο», που συμπίπτει με τα 45 χρόνια από την ίδρυση του οίκου του, επιλέγει τη Ρώμη: τρεις ημέρες γιορτής, με δεξίωση στο Κολοσσαίο, ιστορική έκθεση στο Ara Pacis και επίδειξη υψηλής ραπτικής που κλείνει, απροσδόκητα, όχι με κόκκινο, αλλά με μια σειρά ροζ φορεμάτων.

