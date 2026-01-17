Πέθανε ο Νίκος Στασινόπουλος – Η σιωπηλή δύναμη πίσω από τη Βιοχάλκο και ένα κεφάλαιο της ελληνικής βιομηχανίας

Σε ηλικία 95 ετών έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Στασινόπουλος, ένας από τους ανθρώπους που σφράγισαν με τη διαδρομή τους τη σύγχρονη ιστορία της ελληνικής βιομηχανίας.

Πέθανε ο Νίκος Στασινόπουλος - Η σιωπηλή δύναμη πίσω από τη Βιοχάλκο και ένα κεφάλαιο της ελληνικής βιομηχανίας
17 Ιαν. 2026 13:24
Pelop News

Σε ηλικία 95 ετών έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Στασινόπουλος, ιστορική μορφή της ελληνικής βιομηχανίας και επί δεκαετίες κορυφαίο στέλεχος του ομίλου Βιοχάλκο.

Η επίσημη αναφορά του ομίλου για τον Νίκο Στασινόπουλο είναι λιτή, σχεδόν αυστηρή: πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μακρά θητεία σε θέσεις ευθύνης. Μια περιγραφή που, με τον τρόπο της, αποτυπώνει τη φιλοσοφία ζωής και πορείας ενός ανθρώπου που επέλεξε να μιλά περισσότερο μέσα από το έργο του παρά μέσα από δημόσιες δηλώσεις.

Ο Νίκος Στασινόπουλος ανήκε στη γενιά εκείνων των βιομηχάνων που συνέδεσαν το όνομά τους με τη μακρόπνοη ανάπτυξη, τη σταθερότητα και τη θεσμική παρουσία της ελληνικής παραγωγής, σε εποχές εύκολες αλλά και βαθιά κρίσιμες για τη χώρα. Για δεκαετίες υπήρξε σημείο αναφοράς στη Βιοχάλκο, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση ενός από τους ισχυρότερους βιομηχανικούς ομίλους της Ελλάδας με διεθνή παρουσία.

Τα τελευταία χρόνια, λόγω ηλικίας, είχε αποσυρθεί από την ενεργό δράση, παρακολουθώντας διακριτικά τις εξελίξεις, όπως ακριβώς είχε επιλέξει να πορευτεί σε όλη του τη ζωή: χωρίς θόρυβο, χωρίς περιττή προβολή.

Με τον θάνατό του κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο της ελληνικής βιομηχανικής ιστορίας. Ένα κεφάλαιο που δεν γράφτηκε με μεγάλα λόγια, αλλά με διάρκεια, συνέπεια και ένα αποτύπωμα που παραμένει ισχυρό και διαχρονικό.

