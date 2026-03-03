Πέθανε ο σημαντικός ηθοποιός Έρικ Ντέιν, ΒΙΝΤΕΟ

Άφησε την τελευταία του πνοή μετά από μία μεγάλη μάχη με τη νόσο ALS

03 Μαρ. 2026 20:31
Pelop News

Στα 52 του χρόνια «έφυγε» από τη ζωή ο Έρικ Ντέιν και ο χαμός του έχει σοκάρει τον καλλιτεχνικό χώρο διεθνώς. Ο γνωστός ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή μετά από μία μεγάλη μάχη με τη νόσο ALS.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός του «Grey’s Anatomy» άφησε την τελευταία του πνοή στις 19 Φεβρουαρίου 2026 και δύο εβδομάδες αργότερα ανακοινώθηκε η επίσημη αιτία του θανάτου του. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε το People.com, ο Έρικ Ντέιν πέθανε αναπνευστική ανεπάρκεια, σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου του και η αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση, ή αλλιώς ALS, αναφέρεται ως υποκείμενη αιτία θανάτου.

«Έχω διαγνωστεί με ALS. Είμαι ευγνώμων που έχω την αγαπημένη μου οικογένεια στο πλευρό μου καθώς προχωράμε σε αυτό το επόμενο κεφάλαιο», είχε δηλώσει ο Έρικ Ντέιν στο People.

«Νιώθω τυχερός που μπορώ να συνεχίσω να εργάζομαι και ανυπομονώ να επιστρέψω στο πλατό του Euphoria την επόμενη εβδομάδα. Σας παρακαλώ να δώσετε σε εμένα και την οικογένειά μου ιδιωτικότητα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου», είχε αναφέρει ακόμα.

