Πέθανε ο σημαντικός ηθοποιός Έρικ Ντέιν, ΒΙΝΤΕΟ

Στα 52 του χρόνια «έφυγε» από τη ζωή ο Έρικ Ντέιν και ο χαμός του έχει σοκάρει τον καλλιτεχνικό χώρο διεθνώς. Ο γνωστός ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή μετά από μία μεγάλη μάχη με τη νόσο ALS.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός του «Grey’s Anatomy» άφησε την τελευταία του πνοή στις 19 Φεβρουαρίου 2026 και δύο εβδομάδες αργότερα ανακοινώθηκε η επίσημη αιτία του θανάτου του. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε το People.com, ο Έρικ Ντέιν πέθανε αναπνευστική ανεπάρκεια, σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου του και η αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση, ή αλλιώς ALS, αναφέρεται ως υποκείμενη αιτία θανάτου.

«Έχω διαγνωστεί με ALS. Είμαι ευγνώμων που έχω την αγαπημένη μου οικογένεια στο πλευρό μου καθώς προχωράμε σε αυτό το επόμενο κεφάλαιο», είχε δηλώσει ο Έρικ Ντέιν στο People.

After ‘Grey’s Anatomy’ alum Eric Dane died following a battle with amyotrophic lateral sclerosis (ALS) at age 53, his official cause of death has been confirmed. https://t.co/ge1hB5nZoy pic.twitter.com/juA5tRvBSX — E! News (@enews) March 3, 2026

«Νιώθω τυχερός που μπορώ να συνεχίσω να εργάζομαι και ανυπομονώ να επιστρέψω στο πλατό του Euphoria την επόμενη εβδομάδα. Σας παρακαλώ να δώσετε σε εμένα και την οικογένειά μου ιδιωτικότητα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου», είχε αναφέρει ακόμα.

