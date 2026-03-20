Πέθανε ο θρυλικός ηθοποιός και μαχητής Τσακ Νόρις
20 Μαρ. 2026 16:14
Θλίψη προκαλεί η είδηση του θανάτου του θρυλικού ηθοποιού και δασκάλου πολεμικών τεχνών Τσακ Νόρις, η οποία ανακοινώθηκε την Παρασκευή 20 Μαρτίου μέσω ανάρτησης της οικογένειάς του στο επίσημο προφίλ του στο Instagram.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Πέμπτης 19 Μαρτίου, έχοντας στο πλευρό του τα αγαπημένα του πρόσωπα. Η οικογένεια επέλεξε να μην δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια του θανάτου, ζητώντας σεβασμό στην ιδιωτικότητά της.

«Για τον κόσμο ήταν θρύλος – για εμάς ήταν οικογένεια»

Σε μία ιδιαίτερα συγκινητική δήλωση, η οικογένεια του Τσακ Νόρις ανέφερε: «Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον αιφνίδιο θάνατο του αγαπημένου μας. Έφυγε γαλήνια, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του. Για τον κόσμο ήταν ένας θρύλος των πολεμικών τεχνών, ένας ηθοποιός και σύμβολο δύναμης. Για εμάς, ήταν ένας αφοσιωμένος σύζυγος, στοργικός πατέρας και παππούς».

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι ο ίδιος υπήρξε βαθιά ευγνώμων για την αγάπη που έλαβε από το κοινό, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πρόσφατης νοσηλείας του.

 

Νοσηλεία στη Χαβάη πριν τον θάνατό του

Όπως είχε αποκαλύψει το TMZ, ο ηθοποιός είχε μεταφερθεί εσπευσμένα σε νοσοκομείο στη Χαβάη, έπειτα από έκτακτο περιστατικό που σημειώθηκε λίγες ώρες πριν τον θάνατό του. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

 

 

 

 

 

 

Ένα σύμβολο που ενέπνευσε γενιές

Ο Τσακ Νόρις, που είχε πρόσφατα γιορτάσει τα 86α γενέθλιά του, υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές στον χώρο των πολεμικών τεχνών και της δράσης, με πολυετή καριέρα στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Η είδηση του θανάτου του προκαλεί παγκόσμια συγκίνηση, με εκατομμύρια θαυμαστές να αποχαιρετούν έναν άνθρωπο που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή, αφήνοντας πίσω του ένα ισχυρό αποτύπωμα στην ποπ κουλτούρα και την ψυχαγωγία.

