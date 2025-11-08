Πέθανε ο θρυλικός παρουσιαστής Κουέντιν Γουίλσον

Στα 63 του χρόνια πέθανε ο Κουέντιν Γουίλσον, πρώην παρουσιαστής του Top Gear τη δεκαετία του 1990 και στη συνέχεια του Fifth Gear στο Channel 5. Ανήκε στα ιστορικά πρόσωπα της τηλεόρασης για αυτοκίνητα στη Βρετανία. Από το 1991 έως το 2001 ήταν ο ειδικός στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα του Top Gear, πλάι στους Τζέρεμι Κλάρκσον, Βίκι Μπάτλερ-Χέντερσον και Τζέιμς Μέι.

Σε ανακοίνωση που επικαλείται η DailyMail, οι οικείοι του αναφέρουν ότι πέθανε «ήρεμα, περιστοιχισμένος από την οικογένειά του» στη Βρετανία, αποχαιρετώντας έναν άνθρωπο που «έφερε τη χαρά του αυτοκινήτου, από τα θερμικά μέχρι τα ηλεκτρικά, μέσα στα σαλόνια μας» και που «βοήθησε να διαμορφωθεί το αρχικό Top Gear».

Στα social media, ο James May του απέδωσε φόρο τιμής, υπενθυμίζοντας ότι ο Κουέντιν Γουίλσον ήταν εκείνος που του έδωσε τις πρώτες του συμβουλές για την τηλεόραση στα τέλη της δεκαετίας του ’90, χαρακτηρίζοντάς τον «great bloke».

Former Top Gear presenter Quentin Willson has died pic.twitter.com/eLhIACJECa — The Sun (@TheSun) November 8, 2025

Από την τηλεόραση στο πλευρό των οδηγών

Αφού αποχώρησε από το Top Gear, ο Κουέντιν Γουίλσον εντάχθηκε στο Fifth Gear, συνεχίζοντας παράλληλα την πορεία του ως δημοσιογράφος αυτοκινήτου και παρουσιαστής σε άλλες εκπομπές, όπως τα Britain’s Worst Drivers και The Car’s the Star.

Ήταν επίσης γνωστός για τη δράση του υπέρ των οδηγών. Ως κεντρικό πρόσωπο της καμπάνιας FairFuel, αγωνίστηκε κατά της αύξησης της φορολογίας στα καύσιμα, με την οικογένειά του να υποστηρίζει ότι συνέβαλε στο να αποτραπεί η επιβολή άνω των 100 δισ. λιρών σε νέους φόρους. Πρωτοπόρος, είχε υπερασπιστεί πολύ νωρίς το δυναμικό των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, προτού εμπλακεί και στην καμπάνια FairCharge για να γίνουν τα ηλεκτρικά οχήματα πιο προσιτά.

Μια δημοφιλής φιγούρα με αυτοσαρκασμό

Ο Κουέντιν Γουίλσον είχε επίσης μείνει αξέχαστος το 2004 σε έναν πιο ανάλαφρο ρόλο, συμμετέχοντας στο Strictly Come Dancing. Η εμφάνισή του του χάρισε το χαμηλότερο σκορ στην ιστορία της εκπομπής – μόλις 8 βαθμούς στους 40 –, ένα «ρεκόρ» για το οποίο, όπως έλεγε ο ίδιος, γελούσε ακόμη χρόνια μετά, εξηγώντας ότι θεωρούσε σημαντικό οι δημόσιες φιγούρες να δέχονται να τις σατιρίζουν.

Σύζυγος και πατέρας, αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Μικαέλα, τα παιδιά του Μερσεντές, Μαξ και Μίνι, καθώς και αρκετά εγγόνια. Η οικογένειά του μιλά για ένα «κενό που δεν θα μπορέσει ποτέ να καλυφθεί» και περιγράφει έναν άνθρωπο του οποίου «η γνώση γύρω από το αυτοκίνητο δεν ήταν απλώς μαθημένη, αλλά βιωμένη· μια πραγματική βιβλιοθήκη εμπειρίας που πλέον βρίσκεται πέρα από την εμβέλειά μας».

