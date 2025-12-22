Πέθανε ο θρυλικός τραγουδιστής Κρις Ρέα

Στα 74 του χρόνια πέθανε ο τραγουδιστής Κρις Ρέα, γνωστός για επιτυχίες όπως το “Driving Home For Christmas”.

«Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας Κρις. Πέθανε ειρηνικά στο νοσοκομείο νωρίτερα σήμερα, μετά από σύντομη ασθένεια, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του» αναφέρεται στην ανακοίνωση της οικογένειας του..

