Πέθανε ο Τόνι Πάρκερ Σίνιορ, πατέρας του θρυλικού Τόνι Πάρκερ!

07 Οκτ. 2025 17:11
Βαρύ πένθος και θρήνος για τον Τόνι Πάρκερ και την οικογένειά του, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο πατέρας του, Τόνι Πάρκερ Σίνιορ.

“Αυτός ο αποχωρισμός αφήνει ένα τεράστιο κενό. Ήταν ένας εμπνευσμένος πατέρας, ένα σημείο αναφοράς στη ζωή των παιδιών του” ανέφερε χαρακτηριστικά ο θρύλος του ΝΒΑ και του μπάσκετ της Γαλλίας, με δήλωση του στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων.

“Ο Τόνι Πάρκερ Σίνιορ, πρώην παίκτης του μπάσκετ και βαθιά αγαπημένη μορφή, μετέδωσε στην οικογένειά του το πάθος του για το άθλημα, τη δύναμη του χαρακτήρα του και τις ανθρώπινες αξίες του — αυτές που διαμόρφωσαν τον άνθρωπο και τον αθλητή που ο Τόνι έγινε”, αναφέρει στη δήλωση του ο άλλοτε ηγέτης των Σαν Αντόνιο Σπερς.

Ο Τόνι Πάρκερ Σίνιορ υπήρξε και ο ίδιος μπασκετμπολίστας, αγωνιζόμενος σε επαγγελματικό επίπεδο στη δεκαετία του 1970 και του 1980, κυρίως στη Γαλλία και την Ολλανδία, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του. Αν και δεν έφτασε να παίξει στην πρώτη κατηγορία της Γαλλίας, ξεχώριζε για το επιθετικό του ταλέντο και την ακρίβεια στο σουτ.

Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Τόνι Πάρκερ Σίνιορ είχε βρεθεί στο γήπεδο της Βιλερμπάν (ASVEL), της ομάδας που διευθύνει ο γιος του, παρακολουθώντας από κοντά τον αγώνα της.

 

Ο ίδιος ο Τόνι Πάρκερ έχει αναφέρει πως κατά τα πρώτα δύο χρόνια του στο NBA, συζητούσε με τον πατέρα του μετά από κάθε αγώνα, αναλύοντας την απόδοσή του, δείχνοντας έτσι το “δέσιμο” που είχε μαζί του. Μετά την κατάκτηση του πρώτου του τίτλου με τους Σπερς, το 2003, ο Πάρκερ Σίνιορ του είχε πει: “Τώρα μπορείς να πετάξεις με τα δικά σου φτερά”.
