Πέθανε ο τραγουδιστής Meat Loaf σε ηλικία 74 ετών

Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Meat Loaf (κατά κόσμον Μάρβιν Λι Άντεϊ), ο οποίος ήταν γνωστός για την τριλογία των άλμπουμ “Bat Out of Hell”, το τραγούδι “I’d Do Anything For Love” αλλά και τη συμμετοχή του στο Rocky Horror Picture Show.

Ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή χθες Πέμπτη (20.1.2022) το βράδυ σε ηλικία 74 ετών, σύμφωνα με το deadline.com, με τον ατζέντη του επί σειρά ετών, Μάικλ Γκριν, να αναφέρει πως πέθανε στο πλευρό της συζύγου του, Ντέμπορα, ενώ οι κόρες του, Περλ και Αμάντα, όπως και στενοί φίλοι της οικογένειας, πέρασαν χρόνο μαζί του και τον αποχαιρέτησαν το τελευταίο 24ωρο. Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου του.

Γεννήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 1947 στο Ντάλας του Τέξας με το όνομα Μάρβιν Λι Άντεϊ, το οποίο μετέπειτα άλλαξε σε Μάικλ, καθώς ο ίδιος είχε εξηγήσει πως μια διαφήμιση γνωστής εταιρείας τζιν ρούχων τον είχε στιγματίσει. Συγκεκριμένα, επειδή είχε αρκετά κιλά από μικρός, δεν μπορούσε να βρει τζιν παντελόνι στο μέγεθός του.

Αν και το παρατσούκλι “meat” (κρέας), το είχε από μικρός, η διαφήμιση της γνωστής εταιρείας τζιν με σλόγκαν “poor fat Marvin can’t wear jeans” (ο καημένος χοντρός Μάρβιν δεν μπορεί να φορέσει τζιν), του… έβγαλε το όνομα. Έτσι, άλλαξε το όνομά του, σύμφωνα με το yahoo.com.

Το πρώτο του συγκρότημα, ονομαζόταν “Meat Loaf Soul”, με τον ίδιο να κρατά το όνομα για το υπόλοιπο της καριέρας του.