Πέθανε στα 43 του ο ιδιοκτήτης του OnlyFans, Leonid Radvinsky

Ο Ουκρανοαμερικανός επιχειρηματίας που μετέτρεψε την πλατφόρμα σε παγκόσμιο κολοσσό – Έδινε μάχη με τον καρκίνο

23 Μαρ. 2026 15:11
Pelop News

Σε ηλικία 43 ετών έφυγε από τη ζωή ο Leonid Radvinsky, ιδιοκτήτης της πλατφόρμας OnlyFans, μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο.

Ο Ραντβίνσκι υπήρξε μια από τις πιο αινιγματικές μορφές στον χώρο της τεχνολογίας και των ψηφιακών επιχειρήσεων, αποφεύγοντας συστηματικά τη δημοσιότητα, παρά τη σημαντική του επιρροή.

Από την Ουκρανία στις ΗΠΑ

Γεννημένος στην Ουκρανία, μετανάστευσε σε νεαρή ηλικία στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και διαμόρφωσε την επαγγελματική του πορεία.

Σπούδασε οικονομικά στο Northwestern University, από το οποίο αποφοίτησε με εξαιρετικές επιδόσεις, ενώ ήδη από την παιδική του ηλικία είχε δείξει έντονο ενδιαφέρον για την τεχνολογία και τον προγραμματισμό, ξεκινώντας με τη γλώσσα BASIC σε ηλικία μόλις 10 ετών.

Η εξαγορά που άλλαξε το OnlyFans

Το 2018 προχώρησε σε μια καθοριστική επιχειρηματική κίνηση, αποκτώντας το 75% της OnlyFans από τους ιδρυτές Guy Stokely και Tim Stokely.

Υπό την ιδιοκτησία του, η πλατφόρμα εξελίχθηκε σε έναν παγκόσμιο «γίγαντα» του ψηφιακού περιεχομένου, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενήλικη ψυχαγωγία, αλλά και σημαντική παρουσία στη δημιουργία περιεχομένου από ανεξάρτητους creators.

Επενδύσεις και φιλανθρωπία

Πέρα από την επιχειρηματική του δραστηριότητα, ο Ραντβίνσκι ήταν ένθερμος υποστηρικτής του ανοιχτού λογισμικού, επενδύοντας πάνω από 3 εκατομμύρια δολάρια σε σχετικά projects, όπως το B4X (πρώην Anywhere Software), συμβάλλοντας στη διάθεσή του ως δωρεάν εργαλείου για προγραμματιστές.

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Ζούσε στη Φλόριντα και ήταν γνωστός για τον χαμηλό του προφίλ, αποφεύγοντας δημόσιες εμφανίσεις και συνεντεύξεις.

Στον ελεύθερο χρόνο του αγαπούσε το σκάκι και είχε πάθος με την πτήση ελικοπτέρων, δραστηριότητες που αντικατόπτριζαν την αναλυτική σκέψη και την αναζήτηση πρόκλησης που τον χαρακτήριζαν.

Ο θάνατός του αφήνει ένα σημαντικό κενό στον χώρο της τεχνολογίας και της ψηφιακής οικονομίας, καθώς υπήρξε ένας από τους ανθρώπους που επηρέασαν καθοριστικά τη σύγχρονη μορφή των διαδικτυακών πλατφορμών περιεχομένου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ