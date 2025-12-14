Πέθανε στα 63 του ο διάσημος πατρινός γκαλερίστας Παναγιώτης Ζέρβας

Μέσα από το Zervas Art Organization στήριξε καλλιτέχνες και πρωτοβουλίες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προώθηση της σύγχρονης τέχνης.

 

14 Δεκ. 2025 14:14
Pelop News

Πένθος στον καλλιτεχνικό και πολιτιστικό χώρο για τον θάνατο του Παναγιώτη Ζέρβα, ιδρυτή του Zervas Art Organization, σε ηλικία 63 ετών.

Ο Παναγιώτης Ζέρβας υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα στον χώρο της τέχνης, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα ως γκαλερίστας και άνθρωπος με διαρκή παρουσία και προσφορά στον πολιτισμό. Μέσα από το Zervas Art Organization στήριξε καλλιτέχνες και πρωτοβουλίες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προώθηση της σύγχρονης τέχνης.

Όπως ανακοινώθηκε, το Zervas Art Organization θα συνεχίσει τη λειτουργία του προς τιμήν του ιδρυτή του, με τη σύζυγό του, Αντιγόνη Διακάτου-Ζέρβα, να αναλαμβάνει την προεδρία. Η δραστηριότητα του οργανισμού αναμένεται να επανεκκινήσει από τις 10 Ιανουαρίου 2026.

“Με βαθιά θλίψη σας ενημερώνουμε ότι ο σπουδαίος ιδρυτής του Zervas Art Organization, Παναγιώτης Μιλτ. Ζέρβας, έφυγε από τη ζωή σήμερα, 14/12/2025, στις 10:15 το πρωί.

Το Zervas Art Organization θα συνεχίσει να παραμένει ενεργό προς τιμήν του ιδρυτή του, με την σύζυγό του, Αντιγόνη Διακάτου-Ζέρβα, να αναλαμβάνει τη θέση της Προέδρου.
Από τις 10/01/2026 θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια και για την κατανόησή σας.” αναφέρεται στη σελίδα του στα social media

Η κηδεία του Παναγιώτη Ζέρβα θα τελεστεί την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, στις 3μμ, από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ρίου.

