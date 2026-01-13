Πετρέλαιο: Ανοδος τιμών σε υψηλό επτά εβδομάδων λόγω ανησυχιών για εξαγωγές Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο και έκλεισαν σε υψηλό επτά εβδομάδων τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για πιθανή μείωση των εξαγωγών από το Ιράν, λόγω της καταστολής των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων από το καθεστώς της Τεχεράνης.

Το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης Brent ενισχύθηκε κατά 53 σεντς (0,8%), κλείνοντας στα 63,87 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) αυξήθηκε κατά 38 σεντς (0,6%), φθάνοντας τα 59,50 δολάρια. Πρόκειται για το υψηλότερο κλείσιμο του Brent από τις 18 Νοεμβρίου και του WTI από τις 5 Δεκεμβρίου.

Οι ανησυχίες προκύπτουν από τις μαζικές διαδηλώσεις στο Ιράν, που αποτελούν μία από τις σοβαρότερες προκλήσεις για την κληρική ηγεσία μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979. Το Ιράν διατηρεί ρεκόρ αποθεμάτων πετρελαίου, ισοδύναμα με περίπου 50 ημέρες παραγωγής, καθώς η Κίνα έχει μειώσει τις αγορές λόγω κυρώσεων και η Τεχεράνη προσπαθεί να προστατεύσει τις προμήθειές της από πιθανές αμερικανικές ενέργειες.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει τις αντιδράσεις στη βίαιη καταστολή, ενώ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να συναντηθούν με Ιρανούς αξιωματούχους, διατηρώντας ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, αλλά προειδοποίησε για πιθανή στρατιωτική δράση σε περίπτωση συνέχισης της βίας κατά των διαδηλωτών.

Τα κέρδη ωστόσο περιορίστηκαν από τις προσδοκίες αύξησης της προσφοράς από τη Βενεζουέλα, μέλος του ΟΠΕΚ υπό καθεστώς κυρώσεων, μετά την απομάκρυνση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο. Ο Τραμπ ανέφερε την προηγούμενη εβδομάδα ότι η κυβέρνηση στο Καράκας σκοπεύει να παραδώσει έως και 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου υπό κυρώσεις στις ΗΠΑ.

Παρά τις δυσκολίες στην εξεύρεση δεξαμενόπλοιων και την προετοιμασία των μεταφορών, σύμφωνα με πηγές του κλάδου, η εταιρεία εμπορευμάτων Trafigura ανέφερε ότι το πρώτο πλοίο αναμένεται να φορτωθεί την επόμενη εβδομάδα. Επιπλέον, δύο υπερδεξαμενόπλοια με κινεζική σημαία άλλαξαν πορεία και επιστρέφουν στην Ασία.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης πιθανές διαταραχές από τη Ρωσία λόγω ουκρανικών επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, καθώς και αυστηρότερες αμερικανικές κυρώσεις. Στο Αζερμπαϊτζάν, οι εξαγωγές μειώθηκαν το 2025 σε 23,1 εκατ. τόνους από 24,4 εκατ. το 2024.

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι οι τιμές ενδέχεται να υποχωρήσουν εντός του έτους λόγω νέας προσφοράς και πλεονάσματος στην αγορά, ωστόσο οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι από Ρωσία, Βενεζουέλα και Ιράν θα διατηρήσουν την αστάθεια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



