Πετρέλαιο: Εκτινάχθηκαν οι τιμές πάνω από 6%

Οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν σήμερα Τετάρτη 29/4/2026, καταγράφοντας άνοδο άνω του 6%, καθώς οι επενδυτές αποτιμούν τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την κρίση στο Ιράν και τον Περσικό Κόλπο.

Συγκεκριμένα, το Brent ενισχύθηκε κατά 6,08 δολάρια, φτάνοντας τα 117,34 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI σημείωσε άνοδο 5,26 δολαρίων, στα 105,19 δολάρια το βαρέλι, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Reuters.

Η σημαντική αυτή αύξηση των τιμών αποδίδεται κυρίως σε δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να διατηρήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, αντί να προχωρήσει σε νέους βομβαρδισμούς ή σε αποχώρηση από τη σύγκρουση.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο Τραμπ έχει δώσει εντολή στους συνεργάτες του να προετοιμαστούν για μακροχρόνιο αποκλεισμό, με στόχο την άσκηση ισχυρής πίεσης στην Τεχεράνη. Την ίδια ημέρα, ο Τραμπ προειδοποίησε εκ νέου το Ιράν μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, τονίζοντας ότι η ιρανική ηγεσία «καλά θα κάνει να συνέλθει σύντομα».

Οι προσπάθειες επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο τις τελευταίες ημέρες. Το Ιράν αρνείται να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία ελέγχει, εφόσον δεν αρθεί ο αμερικανικός αποκλεισμός. Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε σημαντικό περιορισμό των εξαγωγών πετρελαίου από την περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Παράλληλα, οι αγορές αξιολογούν και την αιφνιδιαστική απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ. Αναλυτές εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή θα έχει περιορισμένες επιπτώσεις βραχυπρόθεσμα, λόγω της κυρίαρχης γεωπολιτικής κρίσης στην περιοχή.

Στρατηγικοί αναλυτές της ολλανδικής τράπεζας ING χαρακτήρισαν την αποχώρηση των ΗΑΕ ως «μεγάλο πλήγμα» για τον ΟΠΕΚ, σημειώνοντας ότι πιθανότατα θα τύχει θετικής υποδοχής από τον Τραμπ, καθώς μειώνει την επιρροή του Οργανισμού στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου. Ωστόσο, τόνισαν ότι ο καθοριστικός παράγοντας για την πορεία των τιμών παραμένει η εξέλιξη της κατάστασης στον Περσικό Κόλπο και ο χρόνος επανέναρξης των ροών πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

