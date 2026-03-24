Πετρέλαιο: Νέο «άλμα» των τιμών, ανησυχία μετά τη διάψευση της Τεχεράνης για συνομιλίες

Νέα ανοδική τροχιά ακολούθησαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου την Τρίτη, καθώς η γεωπολιτική αβεβαιότητα στον Κόλπο εντείνεται.

Η απότομη ανάκαμψη των τιμών ήρθε ως αποτέλεσμα της επίσημης διάψευσης από την Τεχεράνη περί διεξαγωγής συνομιλιών με την Ουάσινγκτον, ανατρέποντας το κλίμα αισιοδοξίας που είχαν καλλιεργήσει προηγούμενες αμερικανικές δηλώσεις για επικείμενη συμφωνία.

Η εικόνα των αγορών

Οι τιμές κατέγραψαν σημαντική άνοδο, καλύπτοντας μέρος των απωλειών της προηγούμενης ημέρας:

Brent: Ενισχύθηκε κατά 4% (4 δολάρια), αγγίζοντας νωρίς το πρωί τα 103,83 δολάρια το βαρέλι.

WTI (Αμερικανικό αργό): Σημείωσε άνοδο 3,49 δολαρίων, διαμορφούμενο στα 91,62 δολάρια.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα είχε σημειωθεί πτώση άνω του 10%, όταν οι ΗΠΑ ανέβαλαν προσωρινά τις επιθέσεις σε ιρανικές υποδομές, επικαλούμενες «σημεία σύγκλισης». Ωστόσο, η ιρανική πλευρά χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς αυτούς ως «ψυχολογικές επιχειρήσεις» και απόπειρα χειραγώγησης των αγορών.

Η αγορά παραμένει σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού», καθώς η σύγκρουση έχει επηρεάσει τη διέλευση του 20% των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και LNG μέσω των Στενών του Ορμούζ. Παρόλο που ορισμένα δεξαμενόπλοια κατάφεραν να διέλθουν, η θαλάσσια οδός παραμένει εξαιρετικά επισφαλής.

