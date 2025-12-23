Πετρέλαιο: Πτώση τιμών παρά τους γεωπολιτικούς κινδύνους

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν πτώση την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τους γεωπολιτικούς κινδύνους έναντι των αρνητικών θεμελιωδών στοιχείων της αγοράς. Η πίεση ενισχύθηκε από ενδείξεις ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να διαθέσουν προς πώληση αργό πετρέλαιο της Βενεζουέλας που έχουν κατασχέσει, ενώ παράλληλα οι επιθέσεις της Ουκρανίας σε ρωσικά πλοία και λιμενικές εγκαταστάσεις δημιούργησαν ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην προσφορά.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 13 σεντς ή 0,2%, στα 61,94 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) μειώθηκε κατά 14 σεντς ή 0,2%, στα 57,87 δολάρια το βαρέλι. Τη Δευτέρα, οι τιμές είχαν ενισχυθεί πάνω από 2%, με το Brent να καταγράφει τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο των τελευταίων δύο μηνών και το WTI τη μεγαλύτερη από τα μέσα Νοεμβρίου.

Η ανάλυση της αγοράς δείχνει ότι οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν υπό πίεση, κυρίως λόγω υποτονικής ζήτησης και υπερπροσφοράς. Σύμφωνα με την ανώτερη αναλύτρια Priyanka Sachdeva από την Phillip Nova, η αγορά κινείται μεταξύ αρνητικών θεμελιωδών μεγεθών και περιστασιακών γεωπολιτικών ειδήσεων, ενώ οι διαρθρωτικές ανησυχίες για την προσφορά υπερισχύουν οποιωνδήποτε πρόσκαιρων ράλι αποφυγής κινδύνου.

Η πιθανή πώληση πετρελαίου της Βενεζουέλας από τις ΗΠΑ, που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτει επιπλέον αβεβαιότητα στην αγορά, αν και σύμφωνα με ανάλυση της Barclays, η παγκόσμια αγορά αναμένεται να παραμείνει επαρκώς εφοδιασμένη στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Το παγκόσμιο πλεόνασμα προβλέπεται να περιοριστεί σε περίπου 700.000 βαρέλια ημερησίως το τέταρτο τρίμηνο του 2026, με πιθανή παρατεταμένη διαταραχή να επηρεάζει τα αποθέματα.

Παράλληλα, κλιμακώνονται οι εντάσεις στη Μαύρη Θάλασσα, με ρωσικές και ουκρανικές επιθέσεις σε λιμενικές υποδομές και πλοία. Η Ουκρανία στοχεύει στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» πετρελαιοφόρων της Ρωσίας, που επιχειρεί να παρακάμψει διεθνείς κυρώσεις, αυξάνοντας την αβεβαιότητα για την ομαλή ροή των πετρελαϊκών φορτίων στην περιοχή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



